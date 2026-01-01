Instalează Firefly cu instalare printr-un singur click.
Server VPN WireGuard simplu cu o interfață de gestionare web pentru crearea și gestionarea conexiunilor VPN securizate fără expertiză în rețelistică.
Alege un plan VPS pentru Firefly
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Firefly
Firefly este un server VPN WireGuard optimizat, care combină criptografia modernă, de înaltă performanță a WireGuard cu o interfață web accesibilă pentru gestionarea clienților, generarea configurațiilor și monitorizarea conexiunilor. Elimină complexitatea configurării tradiționale WireGuard, astfel încât să poți avea un VPN securizat funcțional în câteva minute, nu în ore.
Implementarea Firefly pe propriul tău VPS îți oferă o adresă IP publică dedicată pentru acces VPN fiabil, lățime de bandă de nivel enterprise fără limitări din partea ISP-ului și independență completă față de furnizorii VPN terți care înregistrează traficul sau suferă întreruperi neașteptate.
Funcționalități cheie ale Firefly
Configurare client cu un singur clic
Generează configurații client WireGuard și coduri QR pentru dispozitive mobile direct din interfața web — nu sunt necesare cunoștințe de linie de comandă.
Certificate SSL automate
Firefly oferă certificate SSL gratuite automat, securizând interfața de administrare fără nicio configurare manuală a certificatelor.
Clienții multiplatformă
Funcționează cu toți clienții oficiali WireGuard pe iOS, Android, Windows, macOS și Linux — conectează orice dispozitiv cu un singur fișier de configurare.
Monitorizare în timp real
Panoul de bord afișează conexiunile active și consumul de lățime de bandă per client, astfel încât să știi întotdeauna cine este conectat și cât trafic utilizează.
Nu este nevoie de WireGuard pe sistem
Rulează în întregime în Docker fără a necesita instalarea WireGuard pe sistemul de operare gazdă, simplificând implementarea și menținând sistemul gazdă curat.
De ce să rulezi Firefly pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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