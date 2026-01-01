CryptPad este o suită office colaborativă open-source, criptată end-to-end. Spre deosebire de editorii cloud care stochează documentele în plaintext pe server, CryptPad criptează totul în browser înainte de a ajunge la server — ceea ce înseamnă că gazda nu are niciodată acces la ceea ce utilizatorii scriu, desenează sau creează. Această arhitectură zero-knowledge o face potrivită pentru echipele care gestionează informații sensibile, organizațiile sub reglementări stricte privind datele sau oricine dorește colaborare în timp real fără a încredința conținutul lor unui furnizor de servicii.

Auto-găzduirea CryptPad pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra documentelor echipei tale, datelor utilizatorilor și stocării — fără limite de utilizare, fără taxe de abonament și fără dependență de un cloud extern.