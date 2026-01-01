Implementează CryptPad prin instalare cu un singur click.
Suită office colaborativă criptată end-to-end, unde serverul nu vede niciodată conținutul documentelor tale.
Alege un plan VPS pentru CryptPad
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu CryptPad
CryptPad este o suită office colaborativă open-source, criptată end-to-end. Spre deosebire de editorii cloud care stochează documentele în plaintext pe server, CryptPad criptează totul în browser înainte de a ajunge la server — ceea ce înseamnă că gazda nu are niciodată acces la ceea ce utilizatorii scriu, desenează sau creează. Această arhitectură zero-knowledge o face potrivită pentru echipele care gestionează informații sensibile, organizațiile sub reglementări stricte privind datele sau oricine dorește colaborare în timp real fără a încredința conținutul lor unui furnizor de servicii.
Auto-găzduirea CryptPad pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra documentelor echipei tale, datelor utilizatorilor și stocării — fără limite de utilizare, fără taxe de abonament și fără dependență de un cloud extern.
Funcționalități cheie ale CryptPad
Criptare cu zero cunoștințe
Tot conținutul documentelor este criptat în browser înainte de a ajunge la server, astfel încât gazda — inclusiv tu — nu poate citi niciodată documentele stocate.
Pachet office complet
Creează și colaborează la documente text îmbogățit, foi de calcul, prezentări, fișiere de cod, tabele Kanban, tabele albe și formulare — totul în timp real.
Colaborare invitați
Distribuie orice document printr-un link și colaboratorii pot edita fără a înregistra un cont, iar criptarea completă end-to-end se menține pe tot parcursul.
Unități de echipă
Organizează documentele în unități de echipă partajate cu structuri de foldere și permisiuni de acces granulare pentru diferiți membri sau grupuri.
Fără stocare în clar pe server
Chiar dacă serverul este compromis, datele stocate rămân date criptate care nu pot fi citite fără cheile de criptare deținute doar de clienți.
De ce să rulezi CryptPad pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
2FAuth
Aplicație pentru gestionarea codurilor de autentificare cu doi factori, cu autogăzduire, pentru web și mobil