Implementează Windmill printr-o instalare cu un singur click.
Platformă de dezvoltare open-source care transformă scripturile în instrumente interne, fluxuri de lucru programate și interfețe de utilizator generate automat.
Alege un plan VPS pentru Windmill
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Windmill
Windmill este o platformă de dezvoltare open-source care convertește scripturile scrise în Python, TypeScript, Go, Bash și SQL în instrumente interne cu interfețe web auto-generate, fluxuri de lucru programabile și API-uri REST apelabile. Elimină munca repetitivă de construire a panourilor de administrare și a tablourilor de bord interne prin generarea interfețelor direct din semnăturile scripturilor.
Auto-găzduirea Windmill pe un VPS menține tot codul și datele instrumentelor interne în cadrul infrastructurii tale. Serviciul worker inclus execută sarcini în medii izolate, PostgreSQL stochează starea fluxului de lucru și istoricul execuțiilor, iar un manager de secrete gestionează cheile API și credențiale fără a le codifica direct în scripturi.
Funcționalități cheie ale Windmill
Scripturi multilingve
Scrie automatizări în Python, TypeScript, Go, Bash sau SQL — Windmill gestionează execuția, dependințele și sandboxing-ul.
UI-uri auto-generate
Windmill generează automat formulare web și interfețe de utilizator din tipurile de parametri de script, astfel încât non-dezvoltatorii să poată rula instrumente fără cod.
Constructor de flux de lucru
Înlănțuie scripturi în fluxuri de lucru în mai mulți pași cu ramificare condiționată, bucle și execuție paralelă folosind un editor vizual DAG.
Planificator Cron
Rulează scripturi și fluxuri de lucru conform programărilor cron sau a declanșatoarelor de evenimente, fără a gestiona o infrastructură cron separată.
Gestionarea secretelor
Stochează chei API, parole și tokenuri ca variabile criptate accesibile scripturilor fără a le încorpora în cod.
De ce să rulezi Windmill pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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