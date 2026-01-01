Windmill este o platformă de dezvoltare open-source care convertește scripturile scrise în Python, TypeScript, Go, Bash și SQL în instrumente interne cu interfețe web auto-generate, fluxuri de lucru programabile și API-uri REST apelabile. Elimină munca repetitivă de construire a panourilor de administrare și a tablourilor de bord interne prin generarea interfețelor direct din semnăturile scripturilor.

Auto-găzduirea Windmill pe un VPS menține tot codul și datele instrumentelor interne în cadrul infrastructurii tale. Serviciul worker inclus execută sarcini în medii izolate, PostgreSQL stochează starea fluxului de lucru și istoricul execuțiilor, iar un manager de secrete gestionează cheile API și credențiale fără a le codifica direct în scripturi.