Implementează Pelican Panel prin instalare cu un singur click.
Panou modern de gestionare a serverelor de jocuri open-source și succesorul Pterodactyl, construit pentru implementare rapidă și administrare intuitivă.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Pelican Panel
Pelican Panel este un fork și o modernizare a Pterodactyl, susținută de comunitate, rescrisă pe cea mai recentă stivă Laravel și Filament pentru a oferi o experiență de administrare mai rapidă, un instalator web încorporat și un sistem de pluginuri pentru extinderea panoului fără a modifica baza de cod. Fiecare server de jocuri este provizionat în propriul său container Docker izolat prin intermediul daemonului însoțitor Wings, menținând resursele izolate și gazda securizată.
Găzduirea Pelican în regim propriu elimină taxele per server ale găzduirii gestionate de jocuri și oferă operatorilor control complet asupra brandingului, autentificării, eggs-urilor și stocării bazei de date. Această implementare livrează Panoul împreună cu MariaDB și Redis — Wings trebuie instalat separat pe fiecare nod care rulează servere de jocuri.
Funcționalități cheie ale Pelican Panel
Instalator web la prima rulare
Instalatorul ghidat bazat pe browser te ghidează prin configurarea bazei de date și crearea administratorului la prima vizită — nu este necesar accesul la shell.
Izolarea serverului Docker
Serverele de jocuri rulează în containere dedicate gestionate de daemonul Wings, prevenind conflictele de resurse și limitând raza de impact în cazul în care un server este compromis.
Sistem de pluginuri
Încărcătorul de pluginuri nativ permite administratorilor să instaleze pachete Composer și Yarn direct din panou pentru a extinde funcționalitatea fără a bifurca sursa.
Modern Filament UI
Interfața de administrare refăcută, bazată pe Filament, oferă încărcări mai rapide ale paginilor, ieșire a consolei în timp real și un flux de lucru mai curat decât panourile Pterodactyl moștenite.
Compatibil cu Pterodactyl
Importă egg-uri Pterodactyl și configurații de nod existente, astfel încât operatorii să poată migra la Pelican fără a-și reconstrui biblioteca de servere de jocuri de la zero.
OAuth și SSO
Suportă furnizori externi de autentificare și autentificarea cu doi factori, permițând echipelor să centralizeze controlul accesului pentru instrumentele de infrastructură.
De ce să rulezi Pelican Panel pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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