Reducere de până la 69% pentru Pelican Panel

Implementează Pelican Panel prin instalare cu un singur click.

Panou modern de gestionare a serverelor de jocuri open-source și succesorul Pterodactyl, construit pentru implementare rapidă și administrare intuitivă.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Pelican Panel prin instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Pelican Panel

Pelican Panel este un fork și o modernizare a Pterodactyl, susținută de comunitate, rescrisă pe cea mai recentă stivă Laravel și Filament pentru a oferi o experiență de administrare mai rapidă, un instalator web încorporat și un sistem de pluginuri pentru extinderea panoului fără a modifica baza de cod. Fiecare server de jocuri este provizionat în propriul său container Docker izolat prin intermediul daemonului însoțitor Wings, menținând resursele izolate și gazda securizată.

Găzduirea Pelican în regim propriu elimină taxele per server ale găzduirii gestionate de jocuri și oferă operatorilor control complet asupra brandingului, autentificării, eggs-urilor și stocării bazei de date. Această implementare livrează Panoul împreună cu MariaDB și Redis — Wings trebuie instalat separat pe fiecare nod care rulează servere de jocuri.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Pelican Panel

Instalator web la prima rulare

Instalatorul ghidat bazat pe browser te ghidează prin configurarea bazei de date și crearea administratorului la prima vizită — nu este necesar accesul la shell.

Izolarea serverului Docker

Serverele de jocuri rulează în containere dedicate gestionate de daemonul Wings, prevenind conflictele de resurse și limitând raza de impact în cazul în care un server este compromis.

Sistem de pluginuri

Încărcătorul de pluginuri nativ permite administratorilor să instaleze pachete Composer și Yarn direct din panou pentru a extinde funcționalitatea fără a bifurca sursa.

Modern Filament UI

Interfața de administrare refăcută, bazată pe Filament, oferă încărcări mai rapide ale paginilor, ieșire a consolei în timp real și un flux de lucru mai curat decât panourile Pterodactyl moștenite.

Compatibil cu Pterodactyl

Importă egg-uri Pterodactyl și configurații de nod existente, astfel încât operatorii să poată migra la Pelican fără a-și reconstrui biblioteca de servere de jocuri de la zero.

OAuth și SSO

Suportă furnizori externi de autentificare și autentificarea cu doi factori, permițând echipelor să centralizeze controlul accesului pentru instrumentele de infrastructură.

De ce să rulezi Pelican Panel pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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