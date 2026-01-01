Implementează Checkmate cu instalare printr-un singur click.
Platformă open source de monitorizare a serverelor pentru urmărirea uptime-ului, performanței și a stării de sănătate a infrastructurii în timp real.
Alege un plan VPS pentru Checkmate
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Checkmate
Checkmate este o aplicație open-source de monitorizare a serverelor care urmărește uptime-ul, performanța și starea de sănătate pentru serverele și serviciile tale dintr-un singur panou de bord bazat pe web. Oferă verificări de sănătate configurabile, alertare în timp real, analiză a tendințelor istorice, integrare Google PageSpeed Insights și monitorizare a containerelor Docker — toate acestea fără a te baza pe un serviciu de monitorizare SaaS plătit.
Implementarea Checkmate pe un VPS dedicat menține infrastructura ta de monitorizare independentă de sistemele pe care le monitorizează, prevenind ca o singură întrerupere să afecteze atât aplicația ta, cât și capacitatea ta de a o detecta.
Funcționalități cheie ale Checkmate
Monitorizare uptime în timp real
Monitorizează continuu serverele și serviciile tale, astfel încât să știi în momentul în care ceva nu mai funcționează, nu după ce utilizatorii încep să se plângă.
Alerte de nefuncționare prin email
Trimite notificări instantanee când serviciile nu funcționează și când își revin, menținând echipa ta informată fără verificări manuale ale panoului de bord.
Integrare PageSpeed
Extrage metricile Google PageSpeed Insights alături de datele de disponibilitate, astfel încât să poți urmări atât disponibilitatea, cât și performanța pentru utilizatori într-un singur loc.
Monitorizare containere Docker
Monitorizează aplicațiile containerizate prin acces la socket-ul Docker, oferind vizibilitate asupra stării de sănătate atât la nivel de gazdă, cât și la nivel de container, simultan.
Analiză a tendințelor istorice
Stochează istoricul de disponibilitate în timp, astfel încât să poți identifica întreruperile recurente, să măsori conformitatea cu SLA și să justifici investițiile în infrastructură.
De ce să rulezi Checkmate pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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