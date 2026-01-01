Checkmate este o aplicație open-source de monitorizare a serverelor care urmărește uptime-ul, performanța și starea de sănătate pentru serverele și serviciile tale dintr-un singur panou de bord bazat pe web. Oferă verificări de sănătate configurabile, alertare în timp real, analiză a tendințelor istorice, integrare Google PageSpeed Insights și monitorizare a containerelor Docker — toate acestea fără a te baza pe un serviciu de monitorizare SaaS plătit.

Implementarea Checkmate pe un VPS dedicat menține infrastructura ta de monitorizare independentă de sistemele pe care le monitorizează, prevenind ca o singură întrerupere să afecteze atât aplicația ta, cât și capacitatea ta de a o detecta.