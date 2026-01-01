Implementează Khoj cu instalare printr-un singur click.
Asistent AI open-source care discută cu documentele tale, caută pe web și rulează cod folosind modelul AI ales de tine.
Alege un plan VPS pentru Khoj
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Khoj
Khoj este un asistent personal AI gratuit, open-source, care se conectează la documentele, notițele și fișierele tale și îți permite să pui întrebări despre ele în limbaj natural. Funcționează cu orice furnizor major de AI — OpenAI, Anthropic, Google Gemini sau o instanță locală Ollama care rulează pe același VPS — și își completează răspunsurile cu căutare web în timp real prin SearXNG și execuție izolată de cod Python prin Terrarium.
Auto-găzduirea Khoj înseamnă că documentele, conversațiile și istoricul interogărilor tale rămân pe propria ta infrastructură. Fișierele tale nu sunt niciodată trimise nicăieri în afara furnizorului de model AI pe care îl configurezi explicit, oferindu-ți control deplin asupra datelor care sunt partajate și cu cine.
Funcționalități cheie ale Khoj
Discută cu Documente
Indexează-ți PDF-urile, notițele și fișierele și pune întrebări despre ele în limbaj natural — Khoj recuperează contextul relevant și răspunsuri folosind modelul tău AI ales.
Integrare căutare web
SearXNG-ul integrat îi permite lui Khoj să preia și să rezume informații actuale de pe web fără a direcționa interogările printr-un API de căutare terț.
Sandbox de execuție cod
Rulează cod Python într-un sandbox Terrarium izolat, astfel încât Khoj să poată efectua calcule, analize de date și sarcini de scriptare ca parte a unei conversații.
Orice Furnizor de Model AI
Conectează OpenAI, Anthropic, Google Gemini sau o instanță locală Ollama — schimbă furnizorii fără a schimba modul în care interacționezi cu Khoj.
Privat în mod implicit
De ce să rulezi Khoj pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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