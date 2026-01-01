Khoj este un asistent personal AI gratuit, open-source, care se conectează la documentele, notițele și fișierele tale și îți permite să pui întrebări despre ele în limbaj natural. Funcționează cu orice furnizor major de AI — OpenAI, Anthropic, Google Gemini sau o instanță locală Ollama care rulează pe același VPS — și își completează răspunsurile cu căutare web în timp real prin SearXNG și execuție izolată de cod Python prin Terrarium.

Auto-găzduirea Khoj înseamnă că documentele, conversațiile și istoricul interogărilor tale rămân pe propria ta infrastructură. Fișierele tale nu sunt niciodată trimise nicăieri în afara furnizorului de model AI pe care îl configurezi explicit, oferindu-ți control deplin asupra datelor care sunt partajate și cu cine.