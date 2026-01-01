OpenHuman este o super inteligență personală AI open-source, concepută să ruleze pe propria ta infrastructură. Construită în jurul unui nucleu Rust și a unui local-first memory tree compatibil cu Obsidian, se conectează la peste o sută de servicii prin OAuth cu un singur click — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar și multe altele — și extrage discret date noi într-o bază de cunoștințe privată la fiecare douăzeci de minute.

Auto-găzduirea OpenHuman păstrează fiecare email, document și conversație într-un spațiu de lucru pe care îl deții, permițându-ți în același timp să direcționezi cererile către modele de raționament, rapide sau de viziune la cerere. Nu există taxe per utilizator, nici blocare de furnizor (vendor lock-in) și niciun serviciu AI terț nu îți vede vreodată datele brute, decât dacă le direcționezi tu în mod explicit acolo.