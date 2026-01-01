Implementează OpenHuman cu instalare printr-un singur click.
Nucleu AI personal auto-găzduit care conectează peste 118 aplicații și construiește un arbore de memorie privat pe care îl controlezi pe deplin.
Alege un plan VPS pentru OpenHuman
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenHuman
OpenHuman este o super inteligență personală AI open-source, concepută să ruleze pe propria ta infrastructură. Construită în jurul unui nucleu Rust și a unui local-first memory tree compatibil cu Obsidian, se conectează la peste o sută de servicii prin OAuth cu un singur click — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar și multe altele — și extrage discret date noi într-o bază de cunoștințe privată la fiecare douăzeci de minute.
Auto-găzduirea OpenHuman păstrează fiecare email, document și conversație într-un spațiu de lucru pe care îl deții, permițându-ți în același timp să direcționezi cererile către modele de raționament, rapide sau de viziune la cerere. Nu există taxe per utilizator, nici blocare de furnizor (vendor lock-in) și niciun serviciu AI terț nu îți vede vreodată datele brute, decât dacă le direcționezi tu în mod explicit acolo.
Funcționalități cheie ale OpenHuman
Memorie cu prioritate locală
Fiecare mesaj, document și sincronizare a integrării ajunge într-un depozit local SQLite și într-un seif compatibil cu Obsidian pe care îl poți citi, edita și copia de rezervă direct pe disc.
118+ integrări
Conectori OAuth cu un singur clic pentru Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar și zeci de altele, cu un proces de fundal care actualizează datele la fiecare douăzeci de minute.
Instrumente native pentru agenți
Căutarea web încorporată, extragerea de date, accesul la sistemul de fișiere, operațiunile Git și vocea (STT/TTS) permit agenților să acționeze în numele tău fără framework-uri externe de plugin-uri.
Compresie TokenJuice
Un compresor de prompturi pe dispozitiv care elimină tokenuri redundante din apelurile de agent, reducând costurile API ale modelului cu până la 80% pentru fluxurile de lucru de lungă durată.
Rutare unificată a modelelor
Comută între modele de raționament, rapide și de viziune printr-un singur abonament, sau direcționează nucleul către backend-uri locale Ollama și LM Studio pentru confidențialitate deplină.
Nucleu RPC întărit
Nucleul Rust headless expune un endpoint RPC autentificat cu token bearer, rulează ca un container doar pentru citire cu capabilități eliminate și se conectează fără probleme cu clienții desktop prin rețea.
De ce să rulezi OpenHuman pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.