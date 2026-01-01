Reducere de până la 69% pentru Prowlarr

Implementează Prowlarr cu o instalare printr-un singur click.

Gestionar centralizat de indexatori pentru stack-ul arr — configurează peste 500 de indexatori Torrent și Usenet o singură dată și sincronizează-i automat cu toate aplicațiile tale media.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Prowlarr cu o instalare printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Prowlarr

Prowlarr este hub-ul de indexatori pentru ecosistemul de automatizare media arr. În loc să configurezi fiecare tracker și furnizor Usenet separat în Sonarr, Radarr, Lidarr și Readarr, îi adaugi o singură dată în Prowlarr și acesta sincronizează automat configurația cu fiecare aplicație conectată. Cu suport pentru peste 500 de indexatori, monitorizare a stării de sănătate încorporată și integrare Flaresolverr pentru site-uri protejate de Cloudflare, Prowlarr elimină întreținerea repetitivă care vine cu un stack media multi-aplicație.

Rularea Prowlarr pe un VPS asigură verificări ale stării de sănătate a indexatorilor 24/7 și sincronizare instantanee între toate aplicațiile tale media, cu viteze de rețea de nivel enterprise pentru rezultate rapide ale căutărilor și stocare persistentă care îți protejează acreditările trackerelor private și definițiile personalizate ale indexatorilor.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Prowlarr

Management centralizat al indexatorului

Adaugă orice tracker de torrente sau indexer Usenet o singură dată în Prowlarr și acesta împinge automat configurația către fiecare aplicație arr conectată — nu este necesară o configurare dublă.

Peste 500 de indexatori suportați

Definițiile preconfigurate acoperă sute de trackere publice și private și furnizori Usenet, cu suport Cardigann YAML pentru adăugarea de surse personalizate.

Monitorizare Sănătate

Prowlarr testează continuu indexatorii și semnalează eșecurile cu rapoarte de stare detaliate, astfel încât să detectezi trackerele defecte înainte ca acestea să înceteze în tăcere să livreze rezultate.

Integrare Flaresolverr

Suportul integrat pentru Flaresolverr permite Prowlarr să ocolească protecția Cloudflare împotriva roboților pe indexatori care, altfel, ar fi inaccesibili instrumentelor automate.

Căutare și Statistici

Efectuează căutări manuale pe toți indexatorii simultan și revizuiește numărul de interogări per indexator, ratele de preluare și istoricul performanței dintr-un singur panou de bord.

De ce să rulezi Prowlarr pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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