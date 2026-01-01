Implementează Prowlarr cu o instalare printr-un singur click.
Gestionar centralizat de indexatori pentru stack-ul arr — configurează peste 500 de indexatori Torrent și Usenet o singură dată și sincronizează-i automat cu toate aplicațiile tale media.
Alege un plan VPS pentru Prowlarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Prowlarr
Prowlarr este hub-ul de indexatori pentru ecosistemul de automatizare media arr. În loc să configurezi fiecare tracker și furnizor Usenet separat în Sonarr, Radarr, Lidarr și Readarr, îi adaugi o singură dată în Prowlarr și acesta sincronizează automat configurația cu fiecare aplicație conectată. Cu suport pentru peste 500 de indexatori, monitorizare a stării de sănătate încorporată și integrare Flaresolverr pentru site-uri protejate de Cloudflare, Prowlarr elimină întreținerea repetitivă care vine cu un stack media multi-aplicație.
Rularea Prowlarr pe un VPS asigură verificări ale stării de sănătate a indexatorilor 24/7 și sincronizare instantanee între toate aplicațiile tale media, cu viteze de rețea de nivel enterprise pentru rezultate rapide ale căutărilor și stocare persistentă care îți protejează acreditările trackerelor private și definițiile personalizate ale indexatorilor.
Funcționalități cheie ale Prowlarr
Management centralizat al indexatorului
Adaugă orice tracker de torrente sau indexer Usenet o singură dată în Prowlarr și acesta împinge automat configurația către fiecare aplicație arr conectată — nu este necesară o configurare dublă.
Peste 500 de indexatori suportați
Definițiile preconfigurate acoperă sute de trackere publice și private și furnizori Usenet, cu suport Cardigann YAML pentru adăugarea de surse personalizate.
Monitorizare Sănătate
Prowlarr testează continuu indexatorii și semnalează eșecurile cu rapoarte de stare detaliate, astfel încât să detectezi trackerele defecte înainte ca acestea să înceteze în tăcere să livreze rezultate.
Integrare Flaresolverr
Suportul integrat pentru Flaresolverr permite Prowlarr să ocolească protecția Cloudflare împotriva roboților pe indexatori care, altfel, ar fi inaccesibili instrumentelor automate.
Căutare și Statistici
Efectuează căutări manuale pe toți indexatorii simultan și revizuiește numărul de interogări per indexator, ratele de preluare și istoricul performanței dintr-un singur panou de bord.
De ce să rulezi Prowlarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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