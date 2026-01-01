Instalare Indico cu un singur click.
Sistem open-source de gestionare a conferințelor și evenimentelor construit la CERN pentru comunitățile academice și științifice.
Alege un plan VPS pentru Indico
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Indico
Indico este o platformă de gestionare a evenimentelor bogată în funcționalități, creată la CERN — locul de naștere al Web-ului — pentru a coordona totul, de la seminarii mici la conferințe științifice globale cu mii de participanți. Gestionează trimiterea de rezumate și evaluarea inter pares, agende cu mai multe secțiuni, publicarea lucrărilor, rezervări de săli, înregistrarea, plata și tipărirea ecusoanelor într-un singur sistem integrat.
Găzduirea Indico pe propriul tău VPS păstrează datele sensibile ale participanților, rezumatele și lucrările academice pe o infrastructură pe care o controlezi, evită taxele SaaS per eveniment pentru conferințele mari și îți permite să personalizezi teme, plugin-uri și autentificarea pentru a corespunde cerințelor instituționale.
Funcționalități cheie ale Indico
Gestionarea conferințelor
Planifică conferințe de mai multe zile, cu mai multe sesiuni, cu orare structurate, președinți de sesiune și gestionarea vorbitorilor, concepute pentru evenimente academice.
Rezumat și evaluare inter pares
Colectează rezumate, atribuie recenzori, rulează fluxuri de lucru de recenzie oarbă sau dublu-oarbă și publică lucrări fără instrumente terțe.
Rezervare cameră
Gestionează sălile de ședințe partajate într-o organizație cu vizualizări de calendar, rezervări recurente și fluxuri de lucru de aprobare.
Înregistrare și plată
Construiește formulare de înregistrare personalizate cu coduri de reducere, limite de capacitate și integrare a plăților pentru bilete și cazare.
Pluginuri și SSO
Extinde Indico cu plugin-uri Zoom, OAuth, SAML, LDAP și Shibboleth pentru a integra cu furnizorii de identitate instituționali existenți.
scară de nivel CERN
Construit pentru a rula întregul calendar de evenimente CERN, Indico se scalează de la un singur seminar la conferințe cu mii de participanți.
De ce să rulezi Indico pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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