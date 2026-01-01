Instalează ProjectSend cu un singur click.
Platformă profesională de partajare fișiere, orientată către client, cu conturi per-client, urmărirea descărcărilor și controale granulare de acces pentru agenții și companii.
Alege un plan VPS pentru ProjectSend
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ProjectSend
ProjectSend este o platformă open-source de livrare a fișierelor, construită pentru afacerile care trebuie să partajeze fișiere cu clienți specifici, mai degrabă decât cu publicul larg. Fiecare client primește propriul login și vede doar fișierele care i-au fost atribuite, în timp ce administratorii urmăresc fiecare descărcare, stabilesc date de expirare pentru materialele sensibile și primesc notificări atunci când destinatarii accesează noi încărcări — creând o alternativă responsabilă, personalizată, la linkurile generice de stocare în cloud.
Găzduirea ProjectSend pe VPS-ul tău păstrează fișierele confidențiale ale clienților — contracte, documente financiare, active de design — pe o infrastructură pe care o controlezi pe deplin, fără taxe per utilizator, fără limite de stocare și cu posibilitatea de a personaliza brandingul pentru a se potrivi identității afacerii tale.
Funcționalități cheie ale ProjectSend
Conturi per client
Fiecare client primește o autentificare dedicată și vede doar fișierele care i-au fost atribuite, păstrând fiecare relație privată și organizată fără linkuri publice partajate.
Urmărire descărcări
Jurnalele detaliate de activitate arată exact cine a descărcat ce fișier și când, oferind dovada livrării pentru conformitate și reducând emailurile de tipul „ai primit-o?”
Date de expirare
Setează expirarea automată pentru documentele sensibile, astfel încât accesul să fie revocat după o perioadă definită, reducând expunerea fără curățare manuală.
Email Notificări
Clienții primesc emailuri automate când fișiere noi sunt disponibile, eliminând necesitatea de a-i notifica separat după fiecare încărcare.
Branding personalizat
Teme și logo-uri personalizabile prezintă un portal de fișiere profesional, personalizat cu marca proprie, care reflectă identitatea agenției sau a afacerii tale, în loc de un serviciu generic.
De ce să rulezi ProjectSend pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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