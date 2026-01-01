Shlink este un serviciu puternic de scurtare a URL-urilor, open-source, care îți oferă proprietatea completă asupra infrastructurii tale de link-uri. Spre deosebire de serviciile comerciale care impun branding, niveluri de preț sau cerințe de partajare a datelor, Shlink îți permite să creezi link-uri scurte personalizate pe propriul tău domeniu, fără nicio dependență de terți.

Auto-găzduirea Shlink pe VPS-ul tău înseamnă că datele tale de click, analizele și configurațiile de link-uri rămân în întregime sub controlul tău. Cu peste 4.600 de stele pe GitHub, Shlink este un proiect dovedit, activ întreținut, de încredere pentru afaceri, creatori de conținut și dezvoltatori care au nevoie de scurtare fiabilă a URL-urilor fără blocare la furnizor.