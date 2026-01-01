Implementează Shlink printr-o instalare cu un singur click.
Instrument pentru scurtarea URL-urilor cu auto-găzduire, linkuri scurte personalizate, analiză a clicurilor, coduri QR și un API REST complet.
Alege un plan VPS pentru Shlink
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Shlink
Shlink este un serviciu puternic de scurtare a URL-urilor, open-source, care îți oferă proprietatea completă asupra infrastructurii tale de link-uri. Spre deosebire de serviciile comerciale care impun branding, niveluri de preț sau cerințe de partajare a datelor, Shlink îți permite să creezi link-uri scurte personalizate pe propriul tău domeniu, fără nicio dependență de terți.
Auto-găzduirea Shlink pe VPS-ul tău înseamnă că datele tale de click, analizele și configurațiile de link-uri rămân în întregime sub controlul tău. Cu peste 4.600 de stele pe GitHub, Shlink este un proiect dovedit, activ întreținut, de încredere pentru afaceri, creatori de conținut și dezvoltatori care au nevoie de scurtare fiabilă a URL-urilor fără blocare la furnizor.
Funcționalități cheie ale Shlink
Linkuri scurte personalizate
Creează linkuri scurte pe propriul tău domeniu personalizat, menținând brandul tău consecvent în tot conținutul partajat.
Apasă pe Analytics
Urmărește statistici detaliate ale clicurilor, inclusiv locația geografică, tipul dispozitivului și datele de referință pentru fiecare link scurt.
Generare Cod QR
Generează automat coduri QR pentru orice link scurt, gata de utilizat pentru materiale tipărite, prezentări și campanii offline.
Acces API REST
Creează și gestionează programatic linkuri printr-un API REST complet, permițând integrarea cu instrumentele și fluxurile tale de lucru existente.
Expirarea linkului și securitatea
Setează date de expirare și protejează cu parolă linkurile sensibile pentru a controla accesul și a impune partajarea limitată în timp.
De ce să rulezi Shlink pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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