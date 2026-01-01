Implementează ErsatzTV cu instalare printr-un singur click.
Server IPTV auto-găzduit care transformă o bibliotecă media personală în canale TV live personalizate 24/7 cu ghid electronic de programe.
Alege un plan VPS pentru ErsatzTV
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ErsatzTV
ErsatzTV este o platformă open-source auto-găzduită care transformă o bibliotecă media personală — Plex, Jellyfin, Emby sau fișiere locale — în canale TV live, programate personalizat, cu un ghid electronic de programe real. Canalele transmit ca playlisturi M3U/HLS la care orice client compatibil IPTV se poate conecta: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, televizoare inteligente, decodoare și aplicații mobile.
Auto-găzduirea ErsatzTV pe propriul tău VPS îți oferă un înlocuitor privat de cablu clasic, construit în întregime din media pe care o deții deja, fără a te abona la un serviciu de streaming sau a fi întrerupt de reclame. Programează maratoane tematice, rotații în stil știri, canale de videoclipuri muzicale sau blocuri de programe pentru copii, apoi vizionează-le pe orice dispozitiv care suportă IPTV.
Funcționalități cheie ale ErsatzTV
Canale personalizate 24/7
Construiește oricâte canale live combinând colecții, playlisturi și reguli de programare în streamuri non-stop.
IPTV și EPG ieșire
Expune canalele ca liste de redare M3U cu un ghid electronic de programe XMLTV complet, astfel încât orice client IPTV să se conecteze ca la cablu.
Plex / Jellyfin / Emby
Conectează-te direct la bibliotecile existente de servere media sau scanează folderele locale, astfel încât aceleași materiale media să alimenteze aplicațiile VOD și canalele tale TV.
Transcodare hardware
Accelerare opțională NVENC, QSV, VAAPI, AMF și VideoToolbox pentru a menține utilizarea CPU gestionabilă în timpul difuzării de streamuri live.
Filigrane și segmente scurte
Suprapune filigrane de canal, inserează bumper-e și intro-uri, și întrerupe programarea cu interstițiale personalizate pentru a oferi o senzație de canal autentic.
Canale video muzicale
Mixează videoclipuri muzicale și fișiere audio în canale cronologice sau tematice, completate cu afișarea copertei și programare bazată pe metadate.
De ce să rulezi ErsatzTV pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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