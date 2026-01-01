Implementează Spacedrive cu instalare printr-un singur click.
Manager de fișiere open-source care îți unifică fișierele de pe unități locale, stocare externă și din cloud într-o singură bibliotecă căutabilă.
Alege un plan VPS pentru Spacedrive
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Spacedrive
Spacedrive este un sistem de fișiere distribuit virtual (VDFS) care creează un catalog unic, inteligent, al tuturor fișierelor tale — indiferent unde se află acestea. Unitățile locale, stocarea externă și serviciile cloud sunt unificate într-o singură bază de date căutabilă, cu etichetare, filtre de metadate, detectare a duplicatelor și generare de miniaturi. Spre deosebire de exploratoarele de fișiere tradiționale, Spacedrive tratează întreaga ta bibliotecă digitală ca date structurate pe care le poți interoga și organiza la scară largă.
Auto-găzduirea serverului Spacedrive pe propriul tău VPS îți oferă un hub permanent, mereu activ, pentru sistemul tău de organizare a fișierelor, cu autentificare de administrator încorporată — fără a-ți încărca datele în niciun cloud terț.
Funcționalități cheie ale Spacedrive
Bibliotecă unificată de fișiere
Indexează fișierele de pe unități locale, stocare externă și locații cloud într-o singură bază de date căutabilă — fără a mai fi nevoie să cauți în mai multe locuri.
Etichetare inteligentă
Organizează fișierele cu etichete personalizate și filtre de metadate, astfel încât să poți găsi exact ce ai nevoie, indiferent unde sunt stocate.
Detectare duplicate
Identifică automat fișierele duplicat din biblioteca ta, ajutându-te să recuperezi spațiu de stocare și să-ți menții colecția curată.
Media previzualizări
Generează miniaturi și previzualizări pentru fotografii și videoclipuri, astfel încât să poți naviga vizual prin biblioteca ta fără a deschide fișiere individuale.
Sincronizare Peer-to-peer
Sincronizează-ți biblioteca organizată pe mai multe dispozitive, astfel încât etichetele, colecțiile și metadatele tale să fie mereu actualizate peste tot.
De ce să rulezi Spacedrive pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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