Spacedrive este un sistem de fișiere distribuit virtual (VDFS) care creează un catalog unic, inteligent, al tuturor fișierelor tale — indiferent unde se află acestea. Unitățile locale, stocarea externă și serviciile cloud sunt unificate într-o singură bază de date căutabilă, cu etichetare, filtre de metadate, detectare a duplicatelor și generare de miniaturi. Spre deosebire de exploratoarele de fișiere tradiționale, Spacedrive tratează întreaga ta bibliotecă digitală ca date structurate pe care le poți interoga și organiza la scară largă.

Auto-găzduirea serverului Spacedrive pe propriul tău VPS îți oferă un hub permanent, mereu activ, pentru sistemul tău de organizare a fișierelor, cu autentificare de administrator încorporată — fără a-ți încărca datele în niciun cloud terț.