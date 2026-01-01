OTOBO este o platformă complet open-source, bazată pe web, de ticketing și management al serviciilor, derivată din ((OTRS)) Community Edition în 2019. Oferă capabilități de helpdesk IT de nivel enterprise — cozi de tichete, urmărire SLA, o bază de cunoștințe/FAQ încorporată, fluxuri de lucru ITSM și un CMDB — fără taxe de licențiere sau blocare la un anumit furnizor. OTOBO suportă comunicarea multi-canal prin email, telefon și formulare web, și vine cu un motor de automatizare bazat pe reguli care gestionează rutarea, escaladările și notificările, gata de utilizare.

Găzduirea proprie a OTOBO pe propriul tău VPS îți oferă controlul asupra tuturor datelor de tichete, înregistrărilor clienților și rapoartelor SLA. Acest șablon implementează întregul stack de producție: aplicația web OTOBO și daemonul de fundal, MariaDB pentru stocare persistentă, un nod Elasticsearch dedicat pentru căutare rapidă full-text în toate tichetele, și Redis pentru cache de sesiune și performanță.