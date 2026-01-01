Instalează OTOBO cu un singur click.
Sistem de birou de asistență și de ticketing cu sursă deschisă pentru gestionarea serviciilor IT, suport pentru clienți și automatizarea proceselor.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OTOBO
OTOBO este o platformă complet open-source, bazată pe web, de ticketing și management al serviciilor, derivată din ((OTRS)) Community Edition în 2019. Oferă capabilități de helpdesk IT de nivel enterprise — cozi de tichete, urmărire SLA, o bază de cunoștințe/FAQ încorporată, fluxuri de lucru ITSM și un CMDB — fără taxe de licențiere sau blocare la un anumit furnizor. OTOBO suportă comunicarea multi-canal prin email, telefon și formulare web, și vine cu un motor de automatizare bazat pe reguli care gestionează rutarea, escaladările și notificările, gata de utilizare.
Găzduirea proprie a OTOBO pe propriul tău VPS îți oferă controlul asupra tuturor datelor de tichete, înregistrărilor clienților și rapoartelor SLA. Acest șablon implementează întregul stack de producție: aplicația web OTOBO și daemonul de fundal, MariaDB pentru stocare persistentă, un nod Elasticsearch dedicat pentru căutare rapidă full-text în toate tichetele, și Redis pentru cache de sesiune și performanță.
Funcționalități cheie ale OTOBO
Ticketing multi-canal
Primește și gestionează tickete din email, formulare web și telefon într-o coadă unificată, cu istoric complet de audit și conversații înlănțuite.
SLA și escaladare
Definește obiective de răspuns și rezolvare per coadă sau client, cu reguli de escaladare automată și notificări pentru agenți când se apropie termenele limită.
Bază de cunoștințe încorporată
Publică articole FAQ pentru clienții externi și agenții interni deopotrivă, reducând ticketele repetitive și accelerând rezolvarea la primul contact.
Automatizare puternică
Folosește filtrele PostMaster încorporate, declanșatoarele de tichete și sarcinile programate pentru a redirecționa automat, a răspunde automat și a închide automat tichetele fără intervenție manuală.
ITSM și CMDB
Extinde OTOBO cu modulul ITSM pentru a gestiona elemente de configurare, solicitări de modificare și cataloage de servicii într-un CMDB structurat.
Căutare text integral
Integrarea Elasticsearch oferă căutare instantanee pentru milioane de tickete, note și atașamente, menținând timpii de răspuns ai agenților rapizi la orice scară.
De ce să rulezi OTOBO pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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