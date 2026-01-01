Implementează SuperTokens cu o instalare cu un singur click.
Backend de autentificare open-source cu gestionarea sesiunilor, autentificare fără parolă, OAuth social și MFA — o alternativă auto-găzduită la Auth0 și Firebase Auth.
Alege un plan VPS pentru SuperTokens
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SuperTokens
SuperTokens este o alternativă open-source la serviciile de autentificare proprietare precum Auth0 și Firebase Auth. Acesta oferă un API Core de backend cu care aplicațiile tale se integrează folosind SDK-uri oficiale pentru React, Node.js, Python, Go și platforme mobile. SuperTokens gestionează autentificarea cu email/parolă, fluxurile fără parolă, OAuth social, autentificarea multi-factor, gestionarea avansată a sesiunilor cu reîmprospătare automată a token-urilor și protecție împotriva atacurilor comune de autentificare — toate printr-un API bine documentat.
Găzduirea proprie a SuperTokens înseamnă că datele de autentificare ale utilizatorilor și datele sesiunilor rămân în baza ta de date PostgreSQL sub controlul tău deplin, fără prețuri per utilizator care cresc odată cu aplicația ta. Acest șablon implementează SuperTokens Core cu PostgreSQL, gata de utilizare în producție.
Funcționalități cheie ale SuperTokens
Metode multiple de autentificare
Suportă email/parolă, linkuri magice fără parolă și furnizori OAuth sociali din start — adaugă fluxurile la care utilizatorii tăi se așteaptă fără cod personalizat.
Gestionare avansată a sesiunilor
Gestionează rotirea token-urilor, reîmprospătarea automată și revocarea sesiunilor în siguranță, protejând utilizatorii împotriva deturnării sesiunilor și a atacurilor de fixare.
Componente UI pre-construite
Componente predefinite React, Vue și Angular pentru autentificare, înregistrare și resetarea parolei, care se potrivesc cu brandul tău, fără a construi interfețe de autentificare de la zero.
Autentificare multifactorială
Adaugă TOTP sau MFA bazat pe email la orice flux de autentificare, fără servicii terțe sau taxe suplimentare per utilizator.
Roluri și permisiuni
Atribuie roluri utilizatorilor și impune verificări de permisiuni în aplicația ta, folosind API-ul SuperTokens încorporat pentru gestionarea utilizatorilor și a rolurilor.
De ce să rulezi SuperTokens pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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