SuperTokens este o alternativă open-source la serviciile de autentificare proprietare precum Auth0 și Firebase Auth. Acesta oferă un API Core de backend cu care aplicațiile tale se integrează folosind SDK-uri oficiale pentru React, Node.js, Python, Go și platforme mobile. SuperTokens gestionează autentificarea cu email/parolă, fluxurile fără parolă, OAuth social, autentificarea multi-factor, gestionarea avansată a sesiunilor cu reîmprospătare automată a token-urilor și protecție împotriva atacurilor comune de autentificare — toate printr-un API bine documentat.

Găzduirea proprie a SuperTokens înseamnă că datele de autentificare ale utilizatorilor și datele sesiunilor rămân în baza ta de date PostgreSQL sub controlul tău deplin, fără prețuri per utilizator care cresc odată cu aplicația ta. Acest șablon implementează SuperTokens Core cu PostgreSQL, gata de utilizare în producție.