Yarn este o platformă de socializare descentralizată, auto-găzduită, care combină micro-blogging-ul în stil Twitter cu formatul deschis de feed twtxt. Fiecare pod este o instanță independentă care federează cu alte poduri Yarn și cu orice feed twtxt de pe web-ul deschis, astfel încât utilizatorii urmăresc persoane pe mai multe servere fără a depinde de un singur furnizor. Software-ul nu colectează informații personale, nu rulează publicitate și nu trimite analize — conținutul și graficele de urmăritori aparțin în întregime operatorului podului.

Rularea propriului tău pod Yarn pe un VPS menține conversațiile, media și identitatea sub propriul tău domeniu. Serverul yarnd bazat pe Go este ușor, persistă totul într-o singură bază de date încorporată și suportă atât poduri cu un singur utilizator, cât și cu mai mulți utilizatori, cu încărcări media, conversații în fir și feed-uri RSS/Atom complete.