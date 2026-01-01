Instalează Yarn printr-o instalare cu un singur click.
Un pod de micro-blogging auto-găzduit, descentralizat, construit pe formatul twtxt, fără reclame, urmărire sau blocare la furnizor.
Alege un plan VPS pentru Yarn
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Yarn
Yarn este o platformă de socializare descentralizată, auto-găzduită, care combină micro-blogging-ul în stil Twitter cu formatul deschis de feed twtxt. Fiecare pod este o instanță independentă care federează cu alte poduri Yarn și cu orice feed twtxt de pe web-ul deschis, astfel încât utilizatorii urmăresc persoane pe mai multe servere fără a depinde de un singur furnizor. Software-ul nu colectează informații personale, nu rulează publicitate și nu trimite analize — conținutul și graficele de urmăritori aparțin în întregime operatorului podului.
Rularea propriului tău pod Yarn pe un VPS menține conversațiile, media și identitatea sub propriul tău domeniu. Serverul yarnd bazat pe Go este ușor, persistă totul într-o singură bază de date încorporată și suportă atât poduri cu un singur utilizator, cât și cu mai mulți utilizatori, cu încărcări media, conversații în fir și feed-uri RSS/Atom complete.
Funcționalități cheie ale Yarn
Fluxuri twtxt descentralizate
Fiecare cont publică un feed twtxt portabil pe care orice pod Yarn sau client compatibil îl poate urmări — fără servere centrale sau protocoale proprietare.
Confidențialitate prin design
Fără analize, fără publicitate și fără urmărire de la terți — yarnd colectează doar ceea ce este necesar pentru a rula pod-ul în sine.
Conversații înșiruite
Lanțurile de răspunsuri, mențiunile și subiectele permit discuțiilor să rămână lizibile între poduri, fără a depinde de cronologii centralizate.
Suport media încorporat
Încarcă imagini, audio și video direct în podul tău, cu transcodare ffmpeg opțională pentru redare în linie.
Poduri individuale sau multi-utilizator
Operează un pod personal pentru tine sau deschide înregistrările pentru a găzdui o comunitate — același binar gestionează ambele modele de implementare.
Binar Go ușor
Serverul yarnd rulează ca un singur binar compilat cu o bază de date bitcask încorporată, menținând un consum redus de resurse pe planurile VPS mici.
De ce să rulezi Yarn pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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