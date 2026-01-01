Zulip este o platformă puternică de chat open-source pentru echipe care organizează fiecare conversație în subiecte în cadrul canalelor, ceea ce o face fundamental diferită de instrumentele cu canale plate. În loc de un flux nediferențiat de mesaje, fiecare conversație aparține unui subiect denumit — permițând membrilor echipei să se pună la curent selectiv, să răspundă asincron și să găsească decizii anterioare fără a derula la nesfârșit.

Găzduirea proprie a Zulip pe propriul tău VPS oferă echipei tale control complet asupra datelor de comunicare, istoricului mesajelor și integrărilor. Zulip suportă peste 100 de integrări cu instrumente de dezvoltare și productivitate și oferă aplicații native mobile și desktop pentru toate platformele majore.