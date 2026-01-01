Instalează Zulip cu un singur click.
Platformă de chat open-source pentru echipe, cu discuții organizate pe subiecte, construită pentru o comunicare de echipă concentrată și asincronă.
Alege un plan VPS pentru Zulip
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Zulip
Zulip este o platformă puternică de chat open-source pentru echipe care organizează fiecare conversație în subiecte în cadrul canalelor, ceea ce o face fundamental diferită de instrumentele cu canale plate. În loc de un flux nediferențiat de mesaje, fiecare conversație aparține unui subiect denumit — permițând membrilor echipei să se pună la curent selectiv, să răspundă asincron și să găsească decizii anterioare fără a derula la nesfârșit.
Găzduirea proprie a Zulip pe propriul tău VPS oferă echipei tale control complet asupra datelor de comunicare, istoricului mesajelor și integrărilor. Zulip suportă peste 100 de integrări cu instrumente de dezvoltare și productivitate și oferă aplicații native mobile și desktop pentru toate platformele majore.
Funcționalități cheie ale Zulip
Înlănțuirea subiectelor
Fiecare mesaj aparține unui subiect denumit într-un canal, menținând conversațiile organizate și ușor de urmărit chiar și în echipele cu volum mare de activitate.
Căutare full-text puternică
Caută în întregul istoric al mesajelor, inclusiv fișiere și linkuri, pentru a găsi instantaneu orice conversație sau decizie anterioară.
Peste 100 de integrări
Integrări native cu GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry și multe altele aduc contextul direct în canalele echipei tale.
Aplicații native
Aplicațiile mobile pentru iOS și Android, și aplicațiile desktop pentru Windows, macOS și Linux, îți mențin echipa conectată pe fiecare dispozitiv.
Flux de lucru condus de tastatură
Comenzi rapide de la tastatură complete și o interfață fără distrageri permit utilizatorilor avansați să navigheze și să răspundă la mesaje complet fără mouse.
De ce să rulezi Zulip pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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