Instalează GeoNetwork printr-o instalare cu un singur click.
Aplicație de catalog cu sursă deschisă pentru gestionarea metadatelor geospațiale, a seturilor de date și a serviciilor de hărți interactive.
Alege un plan VPS pentru GeoNetwork
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GeoNetwork
GeoNetwork este o aplicație de catalog open-source, bazată pe standarde, construită pentru a gestiona resurse cu referințe spațiale în cadrul organizațiilor. Dezvoltată sub fundația OSGeo, aceasta oferă editare de metadate, căutare federată și un vizualizator de hărți încorporat care funcționează imediat cu ISO 19115/19139, Dublin Core și OGC API Records.
Auto-găzduirea GeoNetwork îți permite să menții controlul deplin asupra seturilor de date geospațiale sensibile, a credențialelor de colectare și a politicilor de acces pe propriul tău VPS. Acest șablon include PostGIS pentru stocare relațională și Elasticsearch pentru căutare rapidă indexată, astfel încât catalogul este gata de producție în momentul în care pornește.
Funcționalități cheie ale GeoNetwork
Catalog de metadate spațiale
Gestionează înregistrări conforme cu ISO 19115/19139, Dublin Core și INSPIRE, cu validare încorporată și editare bazată pe șabloane.
Culegere federată
Extrage metadate de la noduri CSW, OAI-PMH, WMS, WFS și alte noduri GeoNetwork, conform unui program, pentru a construi un singur strat de descoperire.
Căutare Elasticsearch
Căutare full-text și spațială fațetată, alimentată de un backend Elasticsearch inclus, pentru rezultate în mai puțin de o secundă în milioane de înregistrări.
Vizualizator de hărți încorporat
Previzualizează straturi WMS, WMTS și WFS direct dintr-o înregistrare, folosind clientul de hartă integrat bazat pe OpenLayers.
OGC API Înregistrări
Expune conținutul catalogului prin CSW 2.0.2 și standardul modern OGC API Records pentru integrări ulterioare cu geoportale.
Backend PostGIS
Vine cu o bază de date PostGIS, astfel încât geometriile spațiale, legăturile și regulile de acces persistă într-un motor GIS open-source dovedit.
De ce să rulezi GeoNetwork pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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