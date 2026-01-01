Sshwifty este un client SSH și Telnet bazat pe web, auto-găzduit, care transformă orice browser modern într-un terminal complet funcțional pentru accesul la servere la distanță. Acesta suportă autentificarea prin parolă SSH, cheie publică și interactivă prin tastatură, alături de Telnet simplu, eliminând necesitatea de a instala sau configura clienți nativi pe fiecare stație de lucru.

Auto-găzduirea Sshwifty pe un VPS oferă unei echipe un singur punct de acces partajat pentru a gestiona mașinile la distanță de oriunde — telefoane, tablete, laptopuri corporative securizate sau chioșcuri — menținând în același timp accesul controlat de o cheie partajată. Administratorii pot predefini presetări de gazdă, pot restricționa conexiunile la ținte aprobate și pot audita traficul prin hook-uri server-side fără a expune porturile SSH internetului public.