Implementează Sshwifty în instalare cu un singur click.
Client SSH și Telnet bazat pe browser care îți permite să accesezi servere la distanță din orice browser web fără a instala clienți locali.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Sshwifty
Sshwifty este un client SSH și Telnet bazat pe web, auto-găzduit, care transformă orice browser modern într-un terminal complet funcțional pentru accesul la servere la distanță. Acesta suportă autentificarea prin parolă SSH, cheie publică și interactivă prin tastatură, alături de Telnet simplu, eliminând necesitatea de a instala sau configura clienți nativi pe fiecare stație de lucru.
Auto-găzduirea Sshwifty pe un VPS oferă unei echipe un singur punct de acces partajat pentru a gestiona mașinile la distanță de oriunde — telefoane, tablete, laptopuri corporative securizate sau chioșcuri — menținând în același timp accesul controlat de o cheie partajată. Administratorii pot predefini presetări de gazdă, pot restricționa conexiunile la ținte aprobate și pot audita traficul prin hook-uri server-side fără a expune porturile SSH internetului public.
Funcționalități cheie ale Sshwifty
SSH și Telnet
Conectează-te la servere SSH folosind parolă, cheie publică sau autentificare interactivă prin tastatură și accesează gazde Telnet moștenite din aceeași interfață.
Fără instalare client
Rulează în întregime în browser, astfel încât utilizatorii să poată accesa mașini la distanță de pe telefoane, tablete sau stații de lucru securizate, fără a instala software de terminal nativ.
Presetări de conexiune
Administratorii definesc presetări de gazdă reutilizabile cu acreditări încorporate, astfel încât utilizatorii să se conecteze doar la servere pre-aprobate dintr-o listă selectată.
Hooks pe partea de server
Procesele externe pot fi invocate înainte de fiecare conexiune pentru a impune validarea personalizată, logarea sau auditul fără a modifica clientul.
Cheie de acces unică
Protejează interfața web cu o singură cheie partajată configurată la implementare, astfel încât doar utilizatorii autorizați să ajungă la ecranul de conectare.
De ce să rulezi Sshwifty pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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