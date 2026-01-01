MiroTalk P2P este o platformă auto-găzduită de conferințe video WebRTC care rutează media direct între participanți — nu prin serverul tău. Deoarece fluxurile video călătoresc peer-to-peer, latența este minimă, iar lățimea de bandă a VPS-ului tău este utilizată doar pentru semnalizare, chiar și atunci când mai multe camere rulează simultan. Participanții se alătură din orice browser modern printr-un link partajabil, fără a fi necesar un cont, o descărcare sau un plugin.

Spre deosebire de serviciile cloud care înregistrează și procesează datele întâlnirilor pe infrastructura lor, auto-găzduirea MiroTalk păstrează fiecare conversație pe hardware-ul pe care îl deții. Camerele pot fi protejate cu parolă, protecția gazdei limitează crearea sesiunilor la utilizatorii autorizați, iar un API REST îți permite să integrezi crearea de întâlniri în propriile tale aplicații.