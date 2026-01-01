Implementează MiroTalk, o instalare cu un singur click.
Conferințe video P2P auto-găzduite cu camere nelimitate, partajare ecran și fără a necesita instalarea unei aplicații pentru participanți.
Alege un plan VPS pentru MiroTalk
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MiroTalk
MiroTalk P2P este o platformă auto-găzduită de conferințe video WebRTC care rutează media direct între participanți — nu prin serverul tău. Deoarece fluxurile video călătoresc peer-to-peer, latența este minimă, iar lățimea de bandă a VPS-ului tău este utilizată doar pentru semnalizare, chiar și atunci când mai multe camere rulează simultan. Participanții se alătură din orice browser modern printr-un link partajabil, fără a fi necesar un cont, o descărcare sau un plugin.
Spre deosebire de serviciile cloud care înregistrează și procesează datele întâlnirilor pe infrastructura lor, auto-găzduirea MiroTalk păstrează fiecare conversație pe hardware-ul pe care îl deții. Camerele pot fi protejate cu parolă, protecția gazdei limitează crearea sesiunilor la utilizatorii autorizați, iar un API REST îți permite să integrezi crearea de întâlniri în propriile tale aplicații.
Funcționalități cheie ale MiroTalk
Media peer-to-peer
Fluxul video și audio se transmite direct între participanți — nu prin serverul tău — menținând latența scăzută și costurile de lățime de bandă aproape de zero, indiferent de câte camere rulează simultan.
Fără aplicație
Participanții se alătură din orice browser modern printr-un link partajabil, fără a fi necesară înregistrarea unui cont, descărcarea sau un plugin de browser.
Partajare ecran și înregistrare
Partajează-ți ecranul sau o fereastră de aplicație specifică și înregistrează sesiunile local pe dispozitivul tău fără a stoca înregistrările pe server.
Tablă albă și partajare fișiere
Colaborează în timp real pe o tablă albă partajată și transferă fișiere direct între participanți în timpul unei sesiuni fără stocare externă.
Protecție gazdă
Solicită o parolă pentru a crea camere noi, limitând crearea sesiunilor la utilizatorii autorizați, menținând în același timp linkurile de participare deschise și fără fricțiuni.
REST API și încorporare
Creează camere și generează token-uri de alăturare programatic printr-un API REST documentat, și încorporează interfața de utilizator pentru conferințe în orice site web ca un iframe.
De ce să rulezi MiroTalk pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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