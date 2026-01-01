Yuvomi este un organizator de familie open-source care reunește sarcini, calendare partajate, liste de cumpărături, planuri de mese, rețete, bugete și notițe de uz casnic într-o singură aplicație web progresivă mobile-first. Fiecare modul este independent, astfel încât poți utiliza doar componentele care se potrivesc gospodăriei tale și le poți ignora pe celelalte.

Găzduirea Yuvomi pe propriul tău VPS menține datele sensibile ale gospodăriei — programări, chitanțe, liste de contacte, memento-uri medicale — în afara serviciilor cloud terțe. Baza de date SQLite acceptă criptare AES-256 opțională în repaus, iar un programator încorporat gestionează backup-urile automate, astfel încât informațiile familiei tale să rămână private fără a renunța la confort.