Instalează Yuvomi cu un singur click.
Planificator de familie privat, auto-găzduit, pentru sarcini, calendare, mese, cumpărături și bugete de uz casnic, într-o singură aplicație mobile-first.
Alege un plan VPS pentru Yuvomi
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Yuvomi
Yuvomi este un organizator de familie open-source care reunește sarcini, calendare partajate, liste de cumpărături, planuri de mese, rețete, bugete și notițe de uz casnic într-o singură aplicație web progresivă mobile-first. Fiecare modul este independent, astfel încât poți utiliza doar componentele care se potrivesc gospodăriei tale și le poți ignora pe celelalte.
Găzduirea Yuvomi pe propriul tău VPS menține datele sensibile ale gospodăriei — programări, chitanțe, liste de contacte, memento-uri medicale — în afara serviciilor cloud terțe. Baza de date SQLite acceptă criptare AES-256 opțională în repaus, iar un programator încorporat gestionează backup-urile automate, astfel încât informațiile familiei tale să rămână private fără a renunța la confort.
Funcționalități cheie ale Yuvomi
Agendă familială comună
Coordonează sarcinile, calendarele, mesele și listele de cumpărături pentru toți membrii gospodăriei cu atribuiri multi-utilizator și notificări.
PWA Mobil-first
Se instalează ca o aplicație web progresivă cu aspect nativ pe telefoane și tablete, cu vizualizări disponibile offline pentru gestionarea gospodăriei în mișcare.
Integrări calendar
Sincronizează-te cu Google Calendar, iCloud prin CalDAV, dispozitive Apple și abonamente ICS pentru a păstra fiecare program existent într-un singur loc.
Stocare SQLite criptată
Criptarea opțională SQLCipher AES-256 protejează datele interne stocate, iar copiile de rezervă programate pot fi replicate către orice destinație WebDAV.
Trusă de scule modulară pentru uz casnic
Activează doar modulele de care ai nevoie — bugete, planificarea meselor, rețete, zile de naștere, contacte, documente sau administrarea gospodăriei — și sari peste restul.
Privat și fără trackere
Zero trackere terțe, fără telemetrie și o licență MIT îți mențin datele familiei complet sub controlul tău pe VPS-ul tău.
De ce să rulezi Yuvomi pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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