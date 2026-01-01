Instalează Cassandra Reaper printr-un singur click.
Planificator centralizat de reparații și interfață web pentru a menține clusterele Apache Cassandra sănătoase și consistente.
Alege un plan VPS pentru Cassandra Reaper
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Cassandra Reaper
Cassandra Reaper este instrumentul open-source de facto pentru orchestrarea reparațiilor Apache Cassandra în clustere cu un singur centru de date și multi-site. Creat inițial la Spotify și menținut de The Last Pickle, Reaper segmentează reparațiile mari în unități gestionabile, le rulează oportunist pe noduri și reia în siguranță după eșecuri — înlocuind scripturile nodetool fragile bazate pe cron cu un flux de lucru cu stare, observabil.
Găzduirea proprie a Reaper pe VPS-ul tău oferă operatorilor un plan de control dedicat cu o interfață web, API REST și un punct final de metrici. Această implementare include un nod Apache Cassandra astfel încât să te poți conecta, programa și efectua reparații imediat, apoi să înregistrezi clustere de producție suplimentare prin JMX, după cum este necesar.
Funcționalități cheie ale Cassandra Reaper
Reparații segmentate
Împarte reparațiile în intervale mici și rulează-le oportunist pe noduri pentru a evita supraîncărcarea clusterului.
Programarea reparațiilor
Programează reparații recurente per keyspace cu intensitate, paralelism și număr de segmente configurabile.
Control multi-cluster
Înregistrează și gestionează reparațiile pentru mai multe clustere Cassandra dintr-o singură interfață web și API REST.
Pauzează și reia
Procesele de reparare cu stare pot fi întrerupte, reluate și recuperate după reporniri, fără a pierde progresul.
Metricile și observabilitatea
Metricile Dropwizard încorporate expun progresul reparațiilor, starea segmentelor și starea de sănătate a clusterului JMX pentru monitorizare.
De ce să rulezi Cassandra Reaper pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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