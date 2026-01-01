Cassandra Reaper este instrumentul open-source de facto pentru orchestrarea reparațiilor Apache Cassandra în clustere cu un singur centru de date și multi-site. Creat inițial la Spotify și menținut de The Last Pickle, Reaper segmentează reparațiile mari în unități gestionabile, le rulează oportunist pe noduri și reia în siguranță după eșecuri — înlocuind scripturile nodetool fragile bazate pe cron cu un flux de lucru cu stare, observabil.

Găzduirea proprie a Reaper pe VPS-ul tău oferă operatorilor un plan de control dedicat cu o interfață web, API REST și un punct final de metrici. Această implementare include un nod Apache Cassandra astfel încât să te poți conecta, programa și efectua reparații imediat, apoi să înregistrezi clustere de producție suplimentare prin JMX, după cum este necesar.