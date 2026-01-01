Seafile este o platformă de sincronizare și partajare de fișiere de înaltă performanță, open-source, utilizată de milioane de oameni din întreaga lume. Tehnologia sa unică de sincronizare la nivel de blocuri oferă transferuri rapide de fișiere, eficiente din punct de vedere al lățimii de bandă, între dispozitive, făcând-o ideală pentru echipele care gestionează biblioteci mari de fișiere. Spre deosebire de stocarea generică în cloud, Seafile a fost conceput de la zero pentru sincronizarea fiabilă a colecțiilor masive de fișiere.

Cu criptare la nivel de client, versionare a fișierelor, permisiuni granulare pentru foldere și clienți nativi de sincronizare pentru fiecare platformă, Seafile oferă gestionare de fișiere la nivel enterprise fără taxe de abonament sau prețuri per utilizator. Self-hosting-ul îți păstrează toate datele pe propriul tău server. Acest șablon include MariaDB pentru stocarea metadatelor, Memcached pentru caching de performanță și rutare HTTPS Traefik pentru acces securizat.