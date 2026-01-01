Implementează Seafile cu instalare printr-un singur clic.
Platformă de sincronizare și partajare a fișierelor cu auto-găzduire ca alternativă la Dropbox.
Alege un plan VPS pentru Seafile
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Seafile
Seafile este o platformă de sincronizare și partajare de fișiere de înaltă performanță, open-source, utilizată de milioane de oameni din întreaga lume. Tehnologia sa unică de sincronizare la nivel de blocuri oferă transferuri rapide de fișiere, eficiente din punct de vedere al lățimii de bandă, între dispozitive, făcând-o ideală pentru echipele care gestionează biblioteci mari de fișiere. Spre deosebire de stocarea generică în cloud, Seafile a fost conceput de la zero pentru sincronizarea fiabilă a colecțiilor masive de fișiere.
Cu criptare la nivel de client, versionare a fișierelor, permisiuni granulare pentru foldere și clienți nativi de sincronizare pentru fiecare platformă, Seafile oferă gestionare de fișiere la nivel enterprise fără taxe de abonament sau prețuri per utilizator. Self-hosting-ul îți păstrează toate datele pe propriul tău server. Acest șablon include MariaDB pentru stocarea metadatelor, Memcached pentru caching de performanță și rutare HTTPS Traefik pentru acces securizat.
Funcționalități cheie ale Seafile
Sincronizare la nivel de bloc
Sincronizarea Delta transferă doar blocurile de fișiere modificate, oferind o sincronizare rapidă și eficientă din punct de vedere al lățimii de bandă pe toate dispozitivele conectate.
Criptare capăt la capăt
Bibliotecile criptate pe partea clientului asigură că fișierele sunt criptate înainte de a părăsi dispozitivul tău, protejând datele sensibile în repaus și în tranzit.
Versionare fișiere
Istoricul automat al versiunilor cu reținere configurabilă îți permite să restaurezi versiuni anterioare ale fișierelor și să urmărești modificările în timp.
Linkuri de partajare sigure
Partajează fișiere și foldere prin linkuri cu parole, date de expirare și limite de descărcare pentru o colaborare externă controlată.
Clienți multiplatformă
Clienți nativi de sincronizare pentru Windows, macOS, Linux, iOS și Android îți mențin fișierele accesibile pe fiecare dispozitiv.
De ce să rulezi Seafile pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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