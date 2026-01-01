Implementează flatnotes cu instalare printr-un singur click.
Aplicație de notițe auto-găzduită, fără bază de date, care stochează toate notițele tale ca fișiere Markdown simple.
Alege un plan VPS pentru flatnotes
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu flatnotes
flatnotes este o aplicație minimalistă de luat notițe, cu auto-găzduire, construită în jurul unui singur principiu: notițele tale sunt fișiere Markdown simple, nimic mai mult. Nu există nicio bază de date, nicio blocare de furnizor și nicio structură complexă de date — doar fișiere text pe serverul tău pe care le poți citi, edita și copia de rezervă cu orice instrument. Interfața curată elimină distragerile, astfel încât să te poți concentra pe scrierea, organizarea și conectarea ideilor prin wikilink-uri și căutare full-text.
Auto-găzduirea flatnotes pe VPS-ul tău înseamnă că gândurile tale personale, notițele de cercetare și jurnalele rămân în întregime în infrastructura ta — niciodată scanate, niciodată extrase, niciodată supuse unei modificări a termenilor și condițiilor unei terțe părți. Copiile de rezervă sunt la fel de simple ca și copierea unui folder, iar notițele tale rămân portabile pentru totdeauna.
Funcționalități cheie ale flatnotes
Stocare fără bază de date
Fiecare notiță este un fișier Markdown simplu pe disc — nu este necesară nicio bază de date, ceea ce face backup-urile și migrările extrem de simple.
Conexiuni Wikilink
Conectează idei între notițe cu wikilink-uri, transformând colecția ta într-o rețea personală de cunoștințe.
Căutare text integral
Căută instantaneu în toate notițele tale pentru a găsi orice idee, fragment sau referință fără etichetare manuală.
Moduri de editare duale
Comută între Markdown brut și un editor vizual WYSIWYG, în funcție de preferința ta sau de sarcina ta de scriere.
Organizare etichete
Categorizează și filtrează notițele cu etichete pentru o navigare rapidă în baze de cunoștințe personale extinse.
De ce să rulezi flatnotes pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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