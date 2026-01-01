flatnotes este o aplicație minimalistă de luat notițe, cu auto-găzduire, construită în jurul unui singur principiu: notițele tale sunt fișiere Markdown simple, nimic mai mult. Nu există nicio bază de date, nicio blocare de furnizor și nicio structură complexă de date — doar fișiere text pe serverul tău pe care le poți citi, edita și copia de rezervă cu orice instrument. Interfața curată elimină distragerile, astfel încât să te poți concentra pe scrierea, organizarea și conectarea ideilor prin wikilink-uri și căutare full-text.

Auto-găzduirea flatnotes pe VPS-ul tău înseamnă că gândurile tale personale, notițele de cercetare și jurnalele rămân în întregime în infrastructura ta — niciodată scanate, niciodată extrase, niciodată supuse unei modificări a termenilor și condițiilor unei terțe părți. Copiile de rezervă sunt la fel de simple ca și copierea unui folder, iar notițele tale rămân portabile pentru totdeauna.