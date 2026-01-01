Pulsarr conectează listele de vizionare Plex cu Sonarr și Radarr, transformând fiecare atingere „Adaugă la lista de vizionare” din aplicația Plex într-o cerere de descărcare automată — fără un al doilea front-end, fără autentificări separate și fără invitații per utilizator. Monitorizează Plex în timp real pentru utilizatorii Plex Pass și revine la interogarea eșalonată pentru toți ceilalți, apoi rutează fiecare titlu către instanța Sonarr sau Radarr corectă, pe baza regulilor pe care le definești.

Găzduirea Pulsarr pe propriul tău VPS menține datele listei de vizionare, permisiunile utilizatorilor și cheile API arr sub controlul tău. Fluxurile de lucru de aprobare, cotele per utilizator, notificările Discord și sincronizarea etichetelor Plex funcționează continuu fără a depinde de un server de acasă care să rămână online.