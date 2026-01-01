Implementează Pulsarr prin instalare cu un singur click.
Monitor de listă de urmărire Plex în timp real care se sincronizează cu Sonarr și Radarr cu reguli inteligente de rutare a conținutului.
Alege un plan VPS pentru Pulsarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Pulsarr
Pulsarr conectează listele de vizionare Plex cu Sonarr și Radarr, transformând fiecare atingere „Adaugă la lista de vizionare” din aplicația Plex într-o cerere de descărcare automată — fără un al doilea front-end, fără autentificări separate și fără invitații per utilizator. Monitorizează Plex în timp real pentru utilizatorii Plex Pass și revine la interogarea eșalonată pentru toți ceilalți, apoi rutează fiecare titlu către instanța Sonarr sau Radarr corectă, pe baza regulilor pe care le definești.
Găzduirea Pulsarr pe propriul tău VPS menține datele listei de vizionare, permisiunile utilizatorilor și cheile API arr sub controlul tău. Fluxurile de lucru de aprobare, cotele per utilizator, notificările Discord și sincronizarea etichetelor Plex funcționează continuu fără a depinde de un server de acasă care să rămână online.
Funcționalități cheie ale Pulsarr
Sincronizare în timp real a listei de urmărire
Adăugările la lista de urmărire de la utilizatorii Plex Pass declanșează instantaneu cereri Sonarr sau Radarr, cu o interogare eșalonată care acoperă conturile fără Pass.
Rutare inteligentă a conținutului
Construiește reguli ȘI/SAU folosind genul, utilizatorul, limba, anul, certificarea, evaluările sau serviciul de streaming pentru a direcționa conținutul către instanța arr corectă.
Aprobare și cote
Reține cererile pentru aprobarea administratorului și impune limite zilnice, săptămânale sau lunare per utilizator pentru a menține cozile de descărcare sub control.
Integrare bot Discord
Gestionează aprobările, vizualizează starea solicitărilor și declanșează acțiuni direct din Discord folosind comenzi slash interactive.
Suport multi-instanță
Distribuie conținut pe mai multe instanțe Sonarr și Radarr cu etichetare sincronizată, astfel încât să știi întotdeauna ce utilizator a solicitat ce.
Notificări flexibile
Trimite actualizări prin notificări push mobile Plex, Discord, webhook-uri sau peste 80 de servicii prin Apprise când conținutul ajunge în biblioteca ta.
De ce să rulezi Pulsarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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