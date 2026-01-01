Bluesky Ozone este serviciul oficial de moderare și etichetare pentru Protocolul AT, rețeaua deschisă care alimentează Bluesky. Acesta combină o interfață web Next.js cu un serviciu backend care permite moderatorilor să prioritizeze rapoartele, să elimine sau să suspende conținut și conturi, să aplice etichete și să publice acele etichete înapoi în rețea prin WebSockets.

Rularea propriei instanțe Ozone te transformă într-un etichetator stivuibil la care utilizatorii Bluesky se pot abona, oferind comunităților, editorilor și cercetătorilor o modalitate de a modela ceea ce văd ei și membrii lor fără a depinde de un singur furnizor de moderare. Auto-găzduirea păstrează rapoartele, istoricul etichetelor și deciziile de politică pe infrastructura pe care o controlezi.