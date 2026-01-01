Implementează Bluesky Ozone printr-o instalare cu un singur click.
Serviciu de moderare și etichetare auto-găzduit pentru rețeaua Bluesky și alte aplicații AT Protocol.
Alege un plan VPS pentru Bluesky Ozone
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Bluesky Ozone
Bluesky Ozone este serviciul oficial de moderare și etichetare pentru Protocolul AT, rețeaua deschisă care alimentează Bluesky. Acesta combină o interfață web Next.js cu un serviciu backend care permite moderatorilor să prioritizeze rapoartele, să elimine sau să suspende conținut și conturi, să aplice etichete și să publice acele etichete înapoi în rețea prin WebSockets.
Rularea propriei instanțe Ozone te transformă într-un etichetator stivuibil la care utilizatorii Bluesky se pot abona, oferind comunităților, editorilor și cercetătorilor o modalitate de a modela ceea ce văd ei și membrii lor fără a depinde de un singur furnizor de moderare. Auto-găzduirea păstrează rapoartele, istoricul etichetelor și deciziile de politică pe infrastructura pe care o controlezi.
Funcționalități cheie ale Bluesky Ozone
Etichetare stivuibilă
Publică etichete pe care utilizatorii Bluesky pot alege să le utilizeze, suprapunând vizualizările tale de moderare peste politicile implicite ale rețelei.
Triajul rapoartelor
Revizuiește, escaladează și acționează rapoartele de moderare primite dintr-o singură interfață concepută pentru echipele de moderare.
Eliminări și suspendări
Aplică eliminări, suspendă conturi și anulează decizii cu un istoric complet de audit legat de identitatea moderatorului.
Șabloane de email
Trimite emailuri de moderare șablonate utilizatorilor afectați direct din panoul de bord pentru o comunicare consecventă.
Reguli personalizate pentru etichete
Creează și modifică propriul tău vocabular de etichete pentru a se potrivi comunităților de nișă, limbilor sau politicilor de conținut.
De ce să rulezi Bluesky Ozone pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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