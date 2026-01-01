Implementează Fleet prin instalare cu un singur click.
Platformă de gestionare a dispozitivelor cu sursă deschisă pentru interogarea, monitorizarea și securizarea punctelor finale pe macOS, Windows, Linux și ChromeOS.
Alege un plan VPS pentru Fleet
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Fleet
Fleet este o platformă open-source de gestionare a dispozitivelor, construită pe osquery, care oferă echipelor de securitate și IT acces în timp real, similar SQL, la fiecare endpoint înrolat. Spre deosebire de instrumentele tradiționale MDM sau bazate pe agenți, Fleet poate răspunde la întrebări despre starea dispozitivului — software instalat, procese în execuție, conexiuni de rețea deschise, utilizatori autentificați — instantaneu dintr-un panou de bord web sau API, în loc să aștepte ferestrele de colectare programate.
Găzduirea Fleet pe propriul tău VPS păstrează toate datele telemetrice ale endpoint-urilor pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per dispozitiv și fără date trimise către SaaS extern. O singură instanță Fleet poate gestiona sute până la mii de dispozitive pe macOS, Windows, Linux și ChromeOS dintr-o singură interfață unificată.
Funcționalități cheie ale Fleet
Live interogări de endpoint
Rulează interogări SQL pe orice dispozitiv înrolat în timp real pentru a răspunde la întrebări de securitate și IT fără a aștepta scanările programate.
Administrarea vulnerabilităților
Fleet compară continuu versiunile de software instalate cu bazele de date CVE și identifică pachetele vulnerabile pe fiecare dispozitiv înregistrat.
MDM multi-platformă
Înrolarea și gestionarea dispozitivelor macOS și Windows prin profiluri MDM native, fără a implementa un server MDM separat.
Aplicarea politicilor
Definește starea așteptată a dispozitivului ca politici și urmărește ce puncte finale se conformează și care necesită remediere dintr-un panou de bord central.
Configurație GitOps
Gestionează interogările, politicile și configurațiile agenților ca și cod în Git, astfel încât modificările să fie controlate prin versiuni și auditabile.
REST API și CLI
Automatizează înrolarea, planificarea interogărilor și raportarea printr-un API REST complet sau instrumentul de linie de comandă fleetctl.
De ce să rulezi Fleet pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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