Implementează Jitsi Meet cu un singur click.
Platformă de videoconferințe cu auto-găzduire, cu partajare de ecran, criptare end-to-end și fără taxe per participant — o alternativă la Zoom.
Alege un plan VPS pentru Jitsi Meet
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Jitsi Meet
Jitsi Meet este o platformă de videoconferințe gratuită, open-source, care rulează în întregime în browser folosind WebRTC, fără a necesita pluginuri, aplicații sau conturi pentru participanți. Construită de echipa din spatele popularului serviciu public meet.jit.si și utilizată de 8x8 în platforma lor comercială cloud, Jitsi Meet suportă video HD, partajarea ecranului, criptare end-to-end, înregistrare, streaming live pe YouTube, ridicarea mâinilor, sondaje, camere de lucru și subtitrări live, gata de utilizare.
Găzduirea proprie a Jitsi Meet pe propriul tău VPS oferă organizațiilor și comunităților minute de întâlnire nelimitate pentru un număr nelimitat de participanți, cu fiecare flux audio și video rutat de propria ta infrastructură, în loc să treacă printr-un SaaS terț care ar putea schimba prețurile, limita lățimea de bandă sau analiza metadatele întâlnirilor.
Funcționalități cheie ale Jitsi Meet
Apeluri video doar în browser
Participanții se alătură din orice browser modern fără a instala software, plugin-uri sau a crea conturi — partajează o adresă URL și conferințele încep instantaneu.
Partajare ecran și înregistrare
Partajează aplicații, file de browser sau ecrane întregi în timpul apelurilor, cu înregistrare opțională a întâlnirii și streaming live pe YouTube sau către alte destinații RTMP.
Criptare end-to-end
E2EE opțional pentru apeluri individuale și întâlniri în grupuri mici menține fluxurile audio și video criptate de la expeditor la destinatar, chiar și de la serverul însuși.
Săli de breakout și sondaje
Împarte întâlnirile mai mari în grupuri de discuții mai mici, organizează sondaje live, ridică mâna și folosește reacții pentru o dinamică interactivă a conferinței.
Subtitrări live și apelare
Integrarea opțională cu Jigasi pentru apelare SIP și subtitrare în timp real face întâlnirile accesibile apelanților telefonici și participanților care au nevoie de transcrieri.
Fără preț per utilizator
Găzduiește întâlniri nelimitate cu participanți nelimitați pe propriul tău VPS — fără taxe per participant, fără limite de timp pentru întâlniri, fără solicitări de upgrade.
De ce să rulezi Jitsi Meet pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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