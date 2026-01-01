Implementează FMD cu instalare dintr-un singur click.
Server Găsește-mi Dispozitivul auto-găzduit, care respectă confidențialitatea, pentru a localiza, a suna și a șterge de la distanță telefoanele și tabletele tale Android.
Alege un plan VPS pentru FMD (Find My Device)
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) este o alternativă open-source, auto-găzduită la Find My Device de la Google. Funcționează împreună cu aplicația FMD pentru Android: telefoanele tale raportează locația lor criptată către propriul tău server, pe care îl accesezi printr-o interfață web curată pentru a localiza un dispozitiv pierdut sau furat, a-l face să sune, a face o poză, a bloca ecranul sau a declanșa o ștergere la distanță. Fiecare comandă este rutată prin propriul tău server, astfel încât nicio terță parte nu vede niciodată unde se află dispozitivele tale.
Deoarece îl găzduiești tu însuți pe propriul tău VPS, istoricul locațiilor tale și datele dispozitivului nu părăsesc niciodată infrastructura pe care o controlezi — nu există nicio cerință de cont Google și nicio dependență de un anumit furnizor. Criptarea end-to-end menține datele ilizibile chiar și pentru server, oferindu-ți siguranța unui serviciu comercial de urmărire a dispozitivelor fără a sacrifica confidențialitatea.
Funcționalități cheie ale FMD (Find My Device)
Localizează dispozitivele pierdute
Localizează ultima poziție GPS raportată a oricărui telefon sau tabletă înregistrată direct din interfața web, chiar și atunci când dispozitivul este în afara razei de acțiune.
Comenzi la distanță
Declanșează un sunet puternic, fă o fotografie, blochează ecranul sau șterge datele de la distanță pentru a proteja un dispozitiv pierdut sau furat.
Criptare end-to-end
Datele de locație sunt criptate pe dispozitiv înainte de a ajunge la server, astfel încât nimeni — nici măcar gazda — nu îți poate citi locația.
Aplicație însoțitoare Android
Se asociază cu aplicația Android FMD open-source pentru a raporta locația și a primi comenzi fără a depinde de Serviciile Google Play.
Fără cont Google
Înlocuiește Google Find My Device cu un serviciu pe care îl controlezi pe deplin, fără a fi necesar un cont cloud sau vendor lock-in.
De ce să rulezi FMD (Find My Device) pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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