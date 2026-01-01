FMD (Find My Device) este o alternativă open-source, auto-găzduită la Find My Device de la Google. Funcționează împreună cu aplicația FMD pentru Android: telefoanele tale raportează locația lor criptată către propriul tău server, pe care îl accesezi printr-o interfață web curată pentru a localiza un dispozitiv pierdut sau furat, a-l face să sune, a face o poză, a bloca ecranul sau a declanșa o ștergere la distanță. Fiecare comandă este rutată prin propriul tău server, astfel încât nicio terță parte nu vede niciodată unde se află dispozitivele tale.

Deoarece îl găzduiești tu însuți pe propriul tău VPS, istoricul locațiilor tale și datele dispozitivului nu părăsesc niciodată infrastructura pe care o controlezi — nu există nicio cerință de cont Google și nicio dependență de un anumit furnizor. Criptarea end-to-end menține datele ilizibile chiar și pentru server, oferindu-ți siguranța unui serviciu comercial de urmărire a dispozitivelor fără a sacrifica confidențialitatea.