Implementează pretix cu instalare printr-un singur click.
Platformă open-source de vânzare bilete pentru conferințe, festivaluri, workshop-uri și orice eveniment cu bilet fizic sau digital.
Alege un plan VPS pentru pretix
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu pretix
pretix este o platformă de ticketing open-source, bogată în funcționalități, construită special pentru organizatorii de evenimente care doresc să vândă bilete fără a plăti taxe per bilet serviciilor comerciale precum Eventbrite sau Ticketmaster. Construită și întreținută de pretix GmbH în Germania, aceasta susține mii de evenimente la nivel mondial — de la ateliere mici la conferințe și festivaluri majore — și este proiectată să gestioneze momentele de vânzare cu trafic intens fără a se bloca.
Găzduirea proprie a pretix pe propriul tău VPS îți menține datele participanților, configurația plăților și veniturile sub controlul tău deplin. În loc să cedezi un procent din fiecare bilet unui procesator de plăți terț, plătești o taxă fixă de găzduire — și rămâi pe deplin conform cu GDPR prin păstrarea datelor personale în infrastructura pe care o gestionezi.
Funcționalități cheie ale pretix
Vânzări flexibile de bilete
Vinde bilete plătite, gratuite și bazate pe donații, cu cote, vouchere, selecția locurilor și disponibilitate în funcție de timp, pentru mai multe evenimente dintr-un singur magazin.
Plăți integrate
Integrări native cu Stripe, PayPal, SEPA, transfer bancar și multe alte gateway-uri — nu este necesară o piață de pluginuri terță parte.
Planuri de așezare
Selecție vizuală interactivă a locurilor cu categorii, diferențiere de preț și locuri accesibile pentru teatre, săli și stadioane.
Înregistrare la fața locului
Aplicațiile mobile și desktop de scanare însoțitoare validează biletele cu cod QR la intrare, inclusiv modul offline pentru locațiile cu conectivitate slabă.
Magazine multilingve
Lansează magazine de bilete localizate în peste 30 de limbi, cu emailuri traduse, șabloane de bilete și fluxuri de finalizare a comenzii din start.
REST API și Webhooks
Integrează pretix cu CRM-uri, sisteme contabile și imprimarea ecusoanelor printr-un API REST documentat și webhook-uri bazate pe evenimente.
De ce să rulezi pretix pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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