Reducere de până la 69% pentru pretix

Implementează pretix cu instalare printr-un singur click.

Platformă open-source de vânzare bilete pentru conferințe, festivaluri, workshop-uri și orice eveniment cu bilet fizic sau digital.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
7,79/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează pretix cu instalare printr-un singur click.

Alege un plan VPS pentru pretix

CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu pretix

pretix este o platformă de ticketing open-source, bogată în funcționalități, construită special pentru organizatorii de evenimente care doresc să vândă bilete fără a plăti taxe per bilet serviciilor comerciale precum Eventbrite sau Ticketmaster. Construită și întreținută de pretix GmbH în Germania, aceasta susține mii de evenimente la nivel mondial — de la ateliere mici la conferințe și festivaluri majore — și este proiectată să gestioneze momentele de vânzare cu trafic intens fără a se bloca.

Găzduirea proprie a pretix pe propriul tău VPS îți menține datele participanților, configurația plăților și veniturile sub controlul tău deplin. În loc să cedezi un procent din fiecare bilet unui procesator de plăți terț, plătești o taxă fixă de găzduire — și rămâi pe deplin conform cu GDPR prin păstrarea datelor personale în infrastructura pe care o gestionezi.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale pretix

Vânzări flexibile de bilete

Vinde bilete plătite, gratuite și bazate pe donații, cu cote, vouchere, selecția locurilor și disponibilitate în funcție de timp, pentru mai multe evenimente dintr-un singur magazin.

Plăți integrate

Integrări native cu Stripe, PayPal, SEPA, transfer bancar și multe alte gateway-uri — nu este necesară o piață de pluginuri terță parte.

Planuri de așezare

Selecție vizuală interactivă a locurilor cu categorii, diferențiere de preț și locuri accesibile pentru teatre, săli și stadioane.

Înregistrare la fața locului

Aplicațiile mobile și desktop de scanare însoțitoare validează biletele cu cod QR la intrare, inclusiv modul offline pentru locațiile cu conectivitate slabă.

Magazine multilingve

Lansează magazine de bilete localizate în peste 30 de limbi, cu emailuri traduse, șabloane de bilete și fluxuri de finalizare a comenzii din start.

REST API și Webhooks

Integrează pretix cu CRM-uri, sisteme contabile și imprimarea ecusoanelor printr-un API REST documentat și webhook-uri bazate pe evenimente.

De ce să rulezi pretix pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀

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În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.

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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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