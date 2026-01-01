pretix este o platformă de ticketing open-source, bogată în funcționalități, construită special pentru organizatorii de evenimente care doresc să vândă bilete fără a plăti taxe per bilet serviciilor comerciale precum Eventbrite sau Ticketmaster. Construită și întreținută de pretix GmbH în Germania, aceasta susține mii de evenimente la nivel mondial — de la ateliere mici la conferințe și festivaluri majore — și este proiectată să gestioneze momentele de vânzare cu trafic intens fără a se bloca.

Găzduirea proprie a pretix pe propriul tău VPS îți menține datele participanților, configurația plăților și veniturile sub controlul tău deplin. În loc să cedezi un procent din fiecare bilet unui procesator de plăți terț, plătești o taxă fixă de găzduire — și rămâi pe deplin conform cu GDPR prin păstrarea datelor personale în infrastructura pe care o gestionezi.