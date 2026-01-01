EverShop este o platformă de comerț electronic modernă, open-source, construită pe Node.js, React și GraphQL. Spre deosebire de platformele de comerț electronic bazate pe PHP vechi, EverShop este concepută în jurul unui magazin online React redat pe partea de server, un sistem de extensii bazat pe grafuri și persistență PostgreSQL — oferind dezvoltatorilor un set de instrumente familiar și cumpărătorilor o experiență rapidă, similară cu o aplicație.

Găzduirea EverShop pe propriul tău VPS păstrează datele comercianților, înregistrările clienților și istoricul comenzilor pe o infrastructură pe care o controlezi, fără taxe per tranzacție sau comisioane de platformă. Catalogul, tema, integrările de plată și regulile de livrare sunt toate configurabile prin interfața de administrare, în timp ce dezvoltatorii pot extinde platforma cu module TypeScript de primă clasă.