Instalează EverShop cu un singur click.
Platformă modernă open-source de ecommerce construită cu Node.js, React și GraphQL pentru magazine online rapide, personalizabile.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu EverShop
EverShop este o platformă de comerț electronic modernă, open-source, construită pe Node.js, React și GraphQL. Spre deosebire de platformele de comerț electronic bazate pe PHP vechi, EverShop este concepută în jurul unui magazin online React redat pe partea de server, un sistem de extensii bazat pe grafuri și persistență PostgreSQL — oferind dezvoltatorilor un set de instrumente familiar și cumpărătorilor o experiență rapidă, similară cu o aplicație.
Găzduirea EverShop pe propriul tău VPS păstrează datele comercianților, înregistrările clienților și istoricul comenzilor pe o infrastructură pe care o controlezi, fără taxe per tranzacție sau comisioane de platformă. Catalogul, tema, integrările de plată și regulile de livrare sunt toate configurabile prin interfața de administrare, în timp ce dezvoltatorii pot extinde platforma cu module TypeScript de primă clasă.
Funcționalități cheie ale EverShop
Stack JS modern
Construit pe Node.js, React și GraphQL, permițând dezvoltatorilor să extindă interfața magazinului și panoul de administrare cu același set de instrumente pe care le folosesc deja zilnic.
Redare pe partea serverului
Magazinul online SSR React oferă din start o redare inițială rapidă și HTML optimizat pentru SEO, cu hidratare pe partea clientului pentru o navigare ca de aplicație.
Catalog și inventar
Gestionează produse, variante, atribute, categorii și stocul dintr-o singură interfață de administrare cu editare în masă și import CSV.
Coș și finalizare comandă
Finalizare comandă pe o singură pagină, personalizabilă, cu suport pentru comenzi de la oaspeți, coduri de cupon, reguli de livrare și zone fiscale multiple.
Sistem de extensii
Un API de modul TypeScript de primă clasă și un sistem de hook-uri facilitează adăugarea de furnizori de plăți personalizați, teme sau logică de afaceri fără a face fork la nucleu.
PostgreSQL backend
Toate datele de catalog, ale clienților și ale comenzilor sunt stocate în PostgreSQL — ușor de făcut backup, de replicat și de interogat direct pentru rapoarte sau migrări.
De ce să rulezi EverShop pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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