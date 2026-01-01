Reducere de până la 69% pentru EverShop

Instalează EverShop cu un singur click.

Platformă modernă open-source de ecommerce construită cu Node.js, React și GraphQL pentru magazine online rapide, personalizabile.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
7,79/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Instalează EverShop cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru EverShop

CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu EverShop

EverShop este o platformă de comerț electronic modernă, open-source, construită pe Node.js, React și GraphQL. Spre deosebire de platformele de comerț electronic bazate pe PHP vechi, EverShop este concepută în jurul unui magazin online React redat pe partea de server, un sistem de extensii bazat pe grafuri și persistență PostgreSQL — oferind dezvoltatorilor un set de instrumente familiar și cumpărătorilor o experiență rapidă, similară cu o aplicație.

Găzduirea EverShop pe propriul tău VPS păstrează datele comercianților, înregistrările clienților și istoricul comenzilor pe o infrastructură pe care o controlezi, fără taxe per tranzacție sau comisioane de platformă. Catalogul, tema, integrările de plată și regulile de livrare sunt toate configurabile prin interfața de administrare, în timp ce dezvoltatorii pot extinde platforma cu module TypeScript de primă clasă.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale EverShop

Stack JS modern

Construit pe Node.js, React și GraphQL, permițând dezvoltatorilor să extindă interfața magazinului și panoul de administrare cu același set de instrumente pe care le folosesc deja zilnic.

Redare pe partea serverului

Magazinul online SSR React oferă din start o redare inițială rapidă și HTML optimizat pentru SEO, cu hidratare pe partea clientului pentru o navigare ca de aplicație.

Catalog și inventar

Gestionează produse, variante, atribute, categorii și stocul dintr-o singură interfață de administrare cu editare în masă și import CSV.

Coș și finalizare comandă

Finalizare comandă pe o singură pagină, personalizabilă, cu suport pentru comenzi de la oaspeți, coduri de cupon, reguli de livrare și zone fiscale multiple.

Sistem de extensii

Un API de modul TypeScript de primă clasă și un sistem de hook-uri facilitează adăugarea de furnizori de plăți personalizați, teme sau logică de afaceri fără a face fork la nucleu.

PostgreSQL backend

Toate datele de catalog, ale clienților și ale comenzilor sunt stocate în PostgreSQL — ușor de făcut backup, de replicat și de interogat direct pentru rapoarte sau migrări.

De ce să rulezi EverShop pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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