Implementează FOSSBilling cu instalare printr-un singur click.
Platformă open-source de facturare și gestionare a clienților pentru furnizori de găzduire web, agenții și freelanceri.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FOSSBilling
FOSSBilling este un sistem de facturare și gestionare a clienților gratuit, open-source, conceput pentru companii de găzduire web, agenții și freelanceri care au nevoie de o alternativă profesională auto-găzduită la abonamentele costisitoare de software de facturare. Acesta oferă un portal complet pentru clienți unde clienții își pot gestiona serviciile, trimite tichete de suport, plăti facturile și vizualiza istoricul comenzilor — totul dintr-o singură interfață personalizată.
Auto-găzduirea FOSSBilling păstrează toate datele clienților, înregistrările de plată și istoricul de facturare sub controlul tău direct, fără taxe per tranzacție sau blocare la un anumit furnizor (vendor lock-in). Platforma suportă multiple gateway-uri de plată, facturare recurentă automată și un sistem modular de extensii care îți permite să-l adaptezi cu precizie la fluxurile de lucru ale afacerii tale.
Funcționalități cheie ale FOSSBilling
Facturare recurentă automată
Configurează produse de abonament care facturează automat clienții conform ciclului tău de facturare definit, reducând munca manuală și asigurând o colectare previzibilă a veniturilor.
Tickete de suport integrate
Biroul de asistență încorporat permite clienților să deschidă și să urmărească tickete de asistență direct în portalul lor, menținând comunicarea privind facturarea și asistența într-un singur loc.
Multiple gateway-uri de plată
Conectează PayPal, Stripe și zeci de alți procesatori de plăți, astfel încât clienții să poată plăti facturile în modul care li se potrivește cel mai bine.
Portal de autoservire pentru clienți
Clienții își pot gestiona propriile servicii, descărca facturi, actualiza detaliile de contact și monitoriza starea contului lor fără să te contacteze.
Administrarea comenzilor și administrarea produselor
Definește produse configurabile și niveluri de preț, gestionează actualizările și retrogradările și automatizează hook-urile de provizionare prin sistemul de module extensibil.
Automatizare cron încorporată
Imaginea oficială Docker rulează automat cron-ul FOSSBilling la fiecare cinci minute, astfel încât generează facturi și reînnoiește abonamentele fără nicio programare manuală.
De ce să rulezi FOSSBilling pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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