FOSSBilling este un sistem de facturare și gestionare a clienților gratuit, open-source, conceput pentru companii de găzduire web, agenții și freelanceri care au nevoie de o alternativă profesională auto-găzduită la abonamentele costisitoare de software de facturare. Acesta oferă un portal complet pentru clienți unde clienții își pot gestiona serviciile, trimite tichete de suport, plăti facturile și vizualiza istoricul comenzilor — totul dintr-o singură interfață personalizată.

Auto-găzduirea FOSSBilling păstrează toate datele clienților, înregistrările de plată și istoricul de facturare sub controlul tău direct, fără taxe per tranzacție sau blocare la un anumit furnizor (vendor lock-in). Platforma suportă multiple gateway-uri de plată, facturare recurentă automată și un sistem modular de extensii care îți permite să-l adaptezi cu precizie la fluxurile de lucru ale afacerii tale.