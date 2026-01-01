AureusERP este o platformă modernă, open-source, de planificare a resurselor întreprinderii, construită pe Laravel 11 și FilamentPHP 3. Aceasta reunește finanțele, resursele umane, gestionarea stocurilor, vânzările și managementul relațiilor cu clienții sub o singură interfață coezivă — eliminând necesitatea foilor de calcul deconectate și a instrumentelor separate.

Găzduirea AureusERP pe propriul tău VPS îți pune datele de afaceri în întregime sub control, fără taxe per utilizator sau blocare de furnizor. Cu peste 10.000 de stele pe GitHub și dezvoltare activă zilnică, oferă o alternativă open-source credibilă la suitele ERP plătite precum Odoo sau SAP Business One.