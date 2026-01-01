Instalează AureusERP cu un singur click.
Platformă ERP open-source pentru IMM-uri, care acoperă finanțe, Resurse Umane, gestiunea stocurilor, vânzări și CRM într-un singur sistem unificat.
Alege un plan VPS pentru AureusERP
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu AureusERP
AureusERP este o platformă modernă, open-source, de planificare a resurselor întreprinderii, construită pe Laravel 11 și FilamentPHP 3. Aceasta reunește finanțele, resursele umane, gestionarea stocurilor, vânzările și managementul relațiilor cu clienții sub o singură interfață coezivă — eliminând necesitatea foilor de calcul deconectate și a instrumentelor separate.
Găzduirea AureusERP pe propriul tău VPS îți pune datele de afaceri în întregime sub control, fără taxe per utilizator sau blocare de furnizor. Cu peste 10.000 de stele pe GitHub și dezvoltare activă zilnică, oferă o alternativă open-source credibilă la suitele ERP plătite precum Odoo sau SAP Business One.
Funcționalități cheie ale AureusERP
Modul Finanțe Integrat
Gestionează conturile de plătit și de încasat, jurnalele, facturile și rapoartele financiare dintr-un singur panou de bord unificat.
Resurse Umane și Salarizare
Urmărește angajații, contractele, prezența și cererile de concediu fără a comuta între instrumente HR separate.
Gestionarea stocurilor
Monitorizează nivelurile stocurilor, depozitele, comenzile de achiziție și mișcările produselor în timp real pentru a preveni lipsurile și supra-stocarea.
CRM și flux de vânzări
Gestionează lead-urile, oportunitățile și conturile de clienți printr-o vizualizare tip pipeline conectată direct la facturare și procesarea comenzilor.
FilamentPHP Interfață de administrare
Interfață de administrare curată și rapidă, construită pe FilamentPHP 3, oferă fiecărui modul un aspect și o senzație consistente, fără configurare suplimentară.
De ce să rulezi AureusERP pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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