Implementează Bagisto cu instalare printr-un singur click.
Platformă de ecommerce Laravel open-source pentru construirea magazinelor online cu suport multi-valută, multi-limbă și gateway-uri de plată.
Alege un plan VPS pentru Bagisto
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Bagisto
Bagisto este o platformă de eCommerce open-source construită pe framework-ul PHP Laravel, oferind comercianților o bază completă pentru a rula un magazin online fără taxe de abonament sau partajarea veniturilor. Vine cu o vitrină pentru clienți, un panou de administrare cuprinzător, gestionarea catalogului de produse, procesarea comenzilor, controlul stocurilor și un flux de finalizare a comenzii care gestionează cerințele multi-valută și multi-limbă din start.
Auto-găzduirea Bagisto pe VPS-ul tău înseamnă că înregistrările tranzacțiilor magazinului tău, datele clienților și catalogul de produse rămân pe o infrastructură pe care o controlezi pe deplin — esențial pentru afacerile care operează sub cerințe de rezidență a datelor sau pentru cele care doresc să evite taxele per tranzacție și restricțiile de platformă ale furnizorilor SaaS.
Funcționalități cheie ale Bagisto
Suport pentru mai multe monede
Acceptă plăți în orice monedă și afișează prețurile în moneda locală a clientului, cu gestionarea configurabilă a ratei de schimb.
Magazin online multilingv
Servește clienții globali în limba lor preferată cu localizare încorporată pentru paginile de produse, fluxurile de finalizare a comenzii și emailurile tranzacționale.
Catalog de produse flexibil
Gestionează produse simple, configurabile, grupate și descărcabile, cu variante, atribute personalizate și reguli dinamice de prețuri.
Integrări gateway de plată
Conectează Stripe, PayPal și alte gateway-uri populare din start, cu un sistem de plugin-uri pentru a adăuga metode de plată personalizate.
API-uri REST și GraphQL
Acoperirea completă a API-ului îți permite să construiești magazine online headless, aplicații mobile sau să integrezi datele despre comenzi și produse cu sistemele ERP și serviciile de fulfillment.
De ce să rulezi Bagisto pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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