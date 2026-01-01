Bagisto este o platformă de eCommerce open-source construită pe framework-ul PHP Laravel, oferind comercianților o bază completă pentru a rula un magazin online fără taxe de abonament sau partajarea veniturilor. Vine cu o vitrină pentru clienți, un panou de administrare cuprinzător, gestionarea catalogului de produse, procesarea comenzilor, controlul stocurilor și un flux de finalizare a comenzii care gestionează cerințele multi-valută și multi-limbă din start.

Auto-găzduirea Bagisto pe VPS-ul tău înseamnă că înregistrările tranzacțiilor magazinului tău, datele clienților și catalogul de produse rămân pe o infrastructură pe care o controlezi pe deplin — esențial pentru afacerile care operează sub cerințe de rezidență a datelor sau pentru cele care doresc să evite taxele per tranzacție și restricțiile de platformă ale furnizorilor SaaS.