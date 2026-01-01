Implementează Glance cu instalare printr-un singur click.
Panou de bord auto-găzduit ușor, care agregă fluxuri RSS, vremea, statisticile serverului și multe altele într-o singură vizualizare.
Alege un plan VPS pentru Glance
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Glance
Glance este un tablou de bord cu auto-găzduire, bazat pe Go, care centralizează fluxurile tale importante de informații într-o singură pagină personalizabilă. Acesta suportă o colecție largă de widget-uri — fluxuri RSS, prognoze meteo, Hacker News, Reddit, canale YouTube, statistici de server, starea containerelor Docker și multe altele — toate actualizându-se în timp real cu un consum minim de resurse.
Găzduirea Glance pe VPS-ul tău îți menține fluxurile de date personale private și permite integrarea cu API-uri interne și servicii inaccesibile alternativelor găzduite în cloud. O configurație implicită este creată automat la prima pornire, astfel încât să poți accesa un tablou de bord funcțional imediat după implementare.
Funcționalități cheie ale Glance
Agregare unificată a fluxurilor
Adună fluxuri RSS, postări Reddit, Hacker News și actualizări din rețelele sociale într-o singură vizualizare de tablou de bord derulabilă.
Monitorizare server și container
Monitorizează starea containerelor Docker și metricile serverului alături de fluxurile tale de conținut, fără a schimba instrumentele.
Bibliotecă vastă de widget-uri
Calendarul, vremea, datele de piață, canalele YouTube și streamurile Twitch sunt disponibile ca widgeturi configurabile.
Binar Go ușor
Construit în Go pentru o utilizare minimă de memorie și CPU, Glance rulează confortabil alături de alte servicii pe un VPS partajat.
Integrări API personalizate
Conectează API-uri interne și surse de date proprietare pentru a afișa metrici private pe care panourile de bord găzduite nu le pot accesa.
De ce să rulezi Glance pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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