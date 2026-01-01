Implementează Rocket.Chat cu instalare printr-un singur click.
Platformă open-source de comunicare în echipă cu mesagerie în timp real, apeluri video și control complet asupra datelor.
Alege un plan VPS pentru Rocket.Chat
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Rocket.Chat
Rocket.Chat este o platformă de comunicare în echipă complet open-source, în care au încredere peste 12 milioane de utilizatori și implementată în mii de organizații din întreaga lume, inclusiv NASA, Marina SUA și Deutsche Telekom. Oferă canale, mesaje directe, conferințe video, partajare de fișiere, partajare de ecran și un ecosistem extins de integrare — totul fără a depinde de infrastructura terților.
Găzduirea proprie a Rocket.Chat pe propriul tău VPS oferă echipei tale un centru privat de comunicare fără taxe per utilizator și cu control complet asupra datelor tale. Această implementare utilizează MongoDB cu un set de replici pentru o integritate ridicată a datelor, asigurând că mesajele, fișierele și istoricul conversațiilor tale rămân durabile și accesibile. Contul inițial de administrator este creat automat folosind credențialele configurate la implementare.
Funcționalități cheie ale Rocket.Chat
Mesagerie în timp real
Conversații de echipă organizate în canale persistente, cu fire de discuție, reacții, fixarea mesajelor și căutare text integrală în întregul istoric.
Apeluri video și audio
Conferințe video integrate cu partajare ecran prin Jitsi, BigBlueButton sau WebRTC nativ — nu sunt necesare instrumente externe de întâlnire.
Căsuță de intrare omnicanal
Gestionează conversațiile cu clienții din LiveChat, email, WhatsApp, Telegram și alte canale într-un singur inbox unificat.
Securitatea afacerii
LDAP, SAML SSO, autentificare cu doi factori, criptare end-to-end și control granular al accesului bazat pe roluri pentru medii cu cerințe stricte de conformitate.
Integrări extinse
Conectează-te la GitHub, Jira, GitLab și sute de alte instrumente prin webhook-uri, comenzi slash și o piață de aplicații încorporată.
De ce să rulezi Rocket.Chat pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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