Speaches este un server audio compatibil cu API-ul OpenAI, care aduce recunoașterea vocală de ultimă generație și sinteza text-în-vorbire în propria ta infrastructură. Construit pe faster-whisper pentru transcriere și Kokoro/Piper pentru sinteza vocală, expune aceleași puncte finale ca și API-ul audio OpenAI — astfel, orice instrument existent, SDK sau integrare care funcționează cu OpenAI va funcționa cu Speaches imediat.

Găzduirea proprie a Speaches înseamnă că datele tale audio nu părăsesc niciodată serverele tale, nu există taxe de transcriere pe minut, și tu păstrezi controlul complet asupra modelelor care rulează și a modului în care sunt alocate resursele. Modelele sunt încărcate la cerere și descărcate automat după inactivitate, menținând utilizarea memoriei redusă pe un VPS standard.