Implementează Speaches cu instalare printr-un singur click.
Server compatibil cu OpenAI pentru conversie vorbire-text și text-vorbire pe care îl poți găzdui singur și rula în întregime pe propriul tău VPS.
Alege un plan VPS pentru Speaches
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Speaches
Speaches este un server audio compatibil cu API-ul OpenAI, care aduce recunoașterea vocală de ultimă generație și sinteza text-în-vorbire în propria ta infrastructură. Construit pe faster-whisper pentru transcriere și Kokoro/Piper pentru sinteza vocală, expune aceleași puncte finale ca și API-ul audio OpenAI — astfel, orice instrument existent, SDK sau integrare care funcționează cu OpenAI va funcționa cu Speaches imediat.
Găzduirea proprie a Speaches înseamnă că datele tale audio nu părăsesc niciodată serverele tale, nu există taxe de transcriere pe minut, și tu păstrezi controlul complet asupra modelelor care rulează și a modului în care sunt alocate resursele. Modelele sunt încărcate la cerere și descărcate automat după inactivitate, menținând utilizarea memoriei redusă pe un VPS standard.
Funcționalități cheie ale Speaches
Compatibil cu API OpenAI
Implementează specificația API OpenAI Audio — introduci URL-ul tău auto-găzduit și integrările OpenAI existente continuă să funcționeze fără modificări de cod.
Transcriere vorbire în text
Alimentat de faster-whisper, care suportă transcriere multilingvă cu streaming în timp real prin Server-Sent Events.
Sinteza vocală a textului
Generează vorbire cu sunet natural folosind modelele Kokoro (clasat pe locul #1 în TTS Arena) și Piper, complet pe dispozitiv.
Încărcare dinamică a modelului
Modelele se încarcă automat la prima solicitare și se descarcă după o perioadă de inactivitate configurabilă, astfel încât folosești memorie doar când este necesar.
Interfață web încorporată
Interfața Gradio îți permite să testezi transcrierea și sinteza direct în browserul tău, fără instrumente suplimentare.
Autentificare cu cheia API
Opțional, poți proteja toate endpoint-urile API cu o singură cheie API, menținând în același timp documentația interactivă accesibilă public.
De ce să rulezi Speaches pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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