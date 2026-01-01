Reducere de până la 69% pentru Trailarr

Instalează Trailarr cu un singur click.

Descarcă și organizează automat trailere de filme și emisiuni TV pentru bibliotecile tale media Radarr și Sonarr.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
Instalează Trailarr cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru Trailarr

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Trailarr

Trailarr este un companion open-source pentru stiva media arr care găsește, descarcă și arhivează trailere alături de filmele și emisiunile TV deja gestionate de Radarr și Sonarr. Se conectează la multiple instanțe Radarr, Sonarr și Plex, detectează dacă un trailer există deja și utilizează yt-dlp cu FFmpeg pentru a prelua pe cele lipsă la rezoluția și codec-ul pe care le alegi.

Auto-găzduirea Trailarr pe un VPS menține fluxul de lucru al trailerelor funcționând continuu fără a bloca un server de acasă, iar fișierele descărcate ajung în aceleași căi ale bibliotecii pe care serverul tău media le scanează deja. Convențiile de denumire personalizabile, profilurile de calitate și istoricul evenimentelor fac simplă menținerea unei colecții complete de trailere care funcționează cu Plex, Jellyfin, Emby și Kodi.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Trailarr

Radarr și Sonarr sincronizare

Se conectează la multiple instanțe Radarr, Sonarr și Plex pentru a descoperi fiecare film și serial TV monitorizat, fără importuri manuale.

Descărcări automate de trailere

Folosește yt-dlp și FFmpeg în fundal pentru a prelua trailere și a le re-codifica la rezoluția, codec-ul și setările audio preferate.

Profiluri de calitate

Definește rezoluția per profil, formatul și regulile de filtrare, astfel încât fiecare bibliotecă să primească trailere care să corespundă standardelor sale de calitate.

Convenții de denumire Plex

Salvează trailerele lângă fișierele media folosind nume în stil Plex, astfel încât Plex, Jellyfin, Emby și Kodi să le preia fără configurare suplimentară.

Accelerare hardware

Accelerarea opțională VAAPI și NVIDIA accelerează transcodarea trailerelor și menține utilizarea procesorului scăzută pentru biblioteci mari.

Istoricul evenimentelor și jurnale

Monitorizarea încorporată a evenimentelor și jurnalele detaliate arată exact ce trailere au fost descărcate, sărite sau au eșuat pentru o depanare ușoară.

De ce să rulezi Trailarr pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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