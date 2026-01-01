Trailarr este un companion open-source pentru stiva media arr care găsește, descarcă și arhivează trailere alături de filmele și emisiunile TV deja gestionate de Radarr și Sonarr. Se conectează la multiple instanțe Radarr, Sonarr și Plex, detectează dacă un trailer există deja și utilizează yt-dlp cu FFmpeg pentru a prelua pe cele lipsă la rezoluția și codec-ul pe care le alegi.

Auto-găzduirea Trailarr pe un VPS menține fluxul de lucru al trailerelor funcționând continuu fără a bloca un server de acasă, iar fișierele descărcate ajung în aceleași căi ale bibliotecii pe care serverul tău media le scanează deja. Convențiile de denumire personalizabile, profilurile de calitate și istoricul evenimentelor fac simplă menținerea unei colecții complete de trailere care funcționează cu Plex, Jellyfin, Emby și Kodi.