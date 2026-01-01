Instalează Trailarr cu un singur click.
Descarcă și organizează automat trailere de filme și emisiuni TV pentru bibliotecile tale media Radarr și Sonarr.
Alege un plan VPS pentru Trailarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Trailarr
Trailarr este un companion open-source pentru stiva media arr care găsește, descarcă și arhivează trailere alături de filmele și emisiunile TV deja gestionate de Radarr și Sonarr. Se conectează la multiple instanțe Radarr, Sonarr și Plex, detectează dacă un trailer există deja și utilizează yt-dlp cu FFmpeg pentru a prelua pe cele lipsă la rezoluția și codec-ul pe care le alegi.
Auto-găzduirea Trailarr pe un VPS menține fluxul de lucru al trailerelor funcționând continuu fără a bloca un server de acasă, iar fișierele descărcate ajung în aceleași căi ale bibliotecii pe care serverul tău media le scanează deja. Convențiile de denumire personalizabile, profilurile de calitate și istoricul evenimentelor fac simplă menținerea unei colecții complete de trailere care funcționează cu Plex, Jellyfin, Emby și Kodi.
Funcționalități cheie ale Trailarr
Radarr și Sonarr sincronizare
Se conectează la multiple instanțe Radarr, Sonarr și Plex pentru a descoperi fiecare film și serial TV monitorizat, fără importuri manuale.
Descărcări automate de trailere
Folosește yt-dlp și FFmpeg în fundal pentru a prelua trailere și a le re-codifica la rezoluția, codec-ul și setările audio preferate.
Profiluri de calitate
Definește rezoluția per profil, formatul și regulile de filtrare, astfel încât fiecare bibliotecă să primească trailere care să corespundă standardelor sale de calitate.
Convenții de denumire Plex
Salvează trailerele lângă fișierele media folosind nume în stil Plex, astfel încât Plex, Jellyfin, Emby și Kodi să le preia fără configurare suplimentară.
Accelerare hardware
Accelerarea opțională VAAPI și NVIDIA accelerează transcodarea trailerelor și menține utilizarea procesorului scăzută pentru biblioteci mari.
Istoricul evenimentelor și jurnale
Monitorizarea încorporată a evenimentelor și jurnalele detaliate arată exact ce trailere au fost descărcate, sărite sau au eșuat pentru o depanare ușoară.
De ce să rulezi Trailarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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