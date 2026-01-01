Enclosed este o aplicație web open-source pentru trimiterea de notițe private, criptate end-to-end. Folosind API-urile criptografice native ale browserului, criptează conținutul client-side înainte ca acesta să ajungă la server — ceea ce înseamnă că gazda nu are niciodată acces la textul necriptat. Notițele pot fi setate să se autodistrugă după ce sunt citite o singură dată sau să expire după o perioadă de timp configurabilă.

Găzduirea proprie a Enclosed pe VPS-ul tău asigură că stocarea notițelor criptate rămâne în întregime pe propria ta infrastructură. Organizațiile care gestionează credențiale sensibile, chei API sau informații confidențiale obțin control complet asupra rezidenței datelor și pot impune politici personalizate de expirare fără a se baza pe servicii găzduite de terți.