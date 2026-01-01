Implementează Enclosed cu instalare printr-un singur click.
Aplicație web minimalistă pentru partajarea de notițe criptate private, cu controale de expirare și protecție prin parolă.
Alege un plan VPS pentru Enclosed
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Enclosed
Enclosed este o aplicație web open-source pentru trimiterea de notițe private, criptate end-to-end. Folosind API-urile criptografice native ale browserului, criptează conținutul client-side înainte ca acesta să ajungă la server — ceea ce înseamnă că gazda nu are niciodată acces la textul necriptat. Notițele pot fi setate să se autodistrugă după ce sunt citite o singură dată sau să expire după o perioadă de timp configurabilă.
Găzduirea proprie a Enclosed pe VPS-ul tău asigură că stocarea notițelor criptate rămâne în întregime pe propria ta infrastructură. Organizațiile care gestionează credențiale sensibile, chei API sau informații confidențiale obțin control complet asupra rezidenței datelor și pot impune politici personalizate de expirare fără a se baza pe servicii găzduite de terți.
Funcționalități cheie ale Enclosed
Criptare pe partea clientului
Notițele sunt criptate în browser înainte de transmitere, folosind API-urile native Web Crypto, astfel încât serverul nu vede niciodată conținutul necriptat.
Note autodistructive
Setează notițele să expire după o singură citire sau după o fereastră de timp definită, asigurându-te că informațiile sensibile nu persistă mai mult decât este necesar.
Protecția parolei
Adaugă o parolă opțională la orice notă, solicitând destinatarilor să se autentifice înainte ca conținutul să poată fi decriptat și afișat.
Linkuri partajabile
Fiecare notă generează un URL unic ce poate fi trimis prin email, chat sau SMS — destinatarul nu are nevoie de cont sau înregistrare.
Implementare ușoară
Un singur container cu cerințe minime de resurse face ca Enclosed să fie ușor de rulat alături de alte servicii pe același VPS.
De ce să rulezi Enclosed pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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