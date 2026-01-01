useSend este o alternativă open-source la Resend, SendGrid și Postmark, care îți permite să deții întregul tău stack de trimitere a emailurilor. Construit pe Next.js cu AWS SES ca backend de livrare, oferă un API REST curat și un gateway SMTP atât pentru emailuri tranzacționale, cât și pentru cele de marketing — fără taxe per email sau blocare la un anumit furnizor.

Găzduirea proprie a useSend pe VPS-ul tău îți pune domeniile de trimitere, listele de abonați și analizele de email în întregime sub control. Primești un panou de bord unificat pentru monitorizarea livrabilității, gestionarea domeniilor, gestionarea respingerilor și a webhook-urilor, și programarea campaniilor — totul dintr-o infrastructură pe care o deții.