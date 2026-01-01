Implementează useSend printr-o instalare cu un singur click.
Infrastructură open-source de trimitere email — găzduiește-ți singur platforma de email tranzacțional și de marketing.
Alege un plan VPS pentru useSend
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu useSend
useSend este o alternativă open-source la Resend, SendGrid și Postmark, care îți permite să deții întregul tău stack de trimitere a emailurilor. Construit pe Next.js cu AWS SES ca backend de livrare, oferă un API REST curat și un gateway SMTP atât pentru emailuri tranzacționale, cât și pentru cele de marketing — fără taxe per email sau blocare la un anumit furnizor.
Găzduirea proprie a useSend pe VPS-ul tău îți pune domeniile de trimitere, listele de abonați și analizele de email în întregime sub control. Primești un panou de bord unificat pentru monitorizarea livrabilității, gestionarea domeniilor, gestionarea respingerilor și a webhook-urilor, și programarea campaniilor — totul dintr-o infrastructură pe care o deții.
Funcționalități cheie ale useSend
REST API și SMTP
Trimite emailuri prin intermediul unui API REST ușor de utilizat pentru dezvoltatori sau SMTP standard — compatibil direct cu aplicațiile existente și bibliotecile de email.
Statistici de livrare
Urmărește e-mailurile livrate, deschise, accesate și respinse în timp real cu un tablou de bord de analiză integrat.
Administrare domeniu
Adaugă și verifică domenii de trimitere personalizate cu ghidare pentru înregistrările DNS, menținând reputația emailului legată de propria ta infrastructură.
Trimitere programată
Programează emailurile pentru livrare ulterioară utilizând API-ul Schedule, permițând campanii de tip drip și fluxuri tranzacționale care țin cont de fusul orar.
Evenimente Webhook
Primește evenimente de livrare în timp real — respingeri, reclamații, deschideri și clicuri — prin webhook-uri configurabile pentru procesare ulterioară.
De ce să rulezi useSend pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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