Implementează QloApps cu un singur click.
Sistem open-source de management și rezervare hotelieră, cu un sistem de management al proprietății, motor de rezervare și site web hotelier.
Alege un plan VPS pentru QloApps
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu QloApps
QloApps este o platformă de comerț hotelier gratuită, open-source, care combină un Sistem de Management al Proprietății, un motor de rezervare directă și un site web hotelier orientat către clienți într-o singură instalare. Hotelierii pot gestiona inventarul camerelor, tarifele, taxele și rezervările dintr-un singur tablou de bord, acceptând în același timp rezervări direct pe propriul site, fără a plăti comision portalurilor terțe.
Găzduirea QloApps pe propriul tău VPS menține datele oaspeților, înregistrările de plată și istoricul rezervărilor sub controlul tău deplin, elimină taxele per rezervare comune serviciilor de rezervare găzduite și îți permite să personalizezi fluxul de rezervare, tema și back-office-ul pentru a se potrivi modului în care proprietatea ta funcționează de fapt.
Funcționalități cheie ale QloApps
Motor de rezervare directă
Acceptă rezervări direct pe site-ul tău de hotel cu disponibilitate în timp real, planuri tarifare și confirmări instantanee — fără comision către portaluri terțe.
Administrarea proprietății
Gestionează camerele, tipurile de camere, planurile tarifare, tarifele sezoniere, taxele și inventarul dintr-un singur back office construit în jurul fluxurilor de lucru reale ale hotelului.
Suport multi-hotel
Gestionezi mai multe proprietăți dintr-o singură instalare, cu camere per hotel, tarife, permisiuni pentru personal și rapoarte consolidate la nivel de grup.
Site web de hotel încorporat
Lansează un site web de hotel care pune clienții pe primul loc, cu listări de camere, galerie, recenzii și pagini de contact din start — fără un CMS separat de întreținut.
Module și extensii
Extinde fluxurile de rezervare cu gateway-uri de plată, manageri de canale și module de marketing din piața QloApps, fără a modifica codul de bază.
Limbi și monedă
Servește oaspeții internaționali cu suport nativ multi-limbă și multi-monedă, configurabil per piață din panoul de bord de administrare.
De ce să rulezi QloApps pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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