Unstructured este un API open-source de procesare a documentelor, conceput pentru fluxuri de lucru AI și de machine learning. Ingerează PDF-uri, documente Word, prezentări PowerPoint, imagini, HTML și alte formate nestructurate și extrage elemente de text curate, structurate, gata pentru ingestia în baze de date vectoriale.

Auto-găzduirea Unstructured pe un VPS păstrează documentele sensibile în cadrul propriei infrastructuri, oferind în același timp aceleași capabilități de extragere utilizate în sistemele RAG de producție. Se integrează cu LangChain, LlamaIndex și cu baze de date vectoriale majore, făcându-l un strat de ingestie a documentelor plug-and-play pentru orice aplicație AI.