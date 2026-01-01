Implementează Unstructured cu o instalare printr-un singur click.
API de procesare a documentelor care extrage date structurate din PDF-uri, fișiere Word și imagini pentru pipeline-uri RAG și modele AI.
Alege un plan VPS pentru Unstructured
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Unstructured
Unstructured este un API open-source de procesare a documentelor, conceput pentru fluxuri de lucru AI și de machine learning. Ingerează PDF-uri, documente Word, prezentări PowerPoint, imagini, HTML și alte formate nestructurate și extrage elemente de text curate, structurate, gata pentru ingestia în baze de date vectoriale.
Auto-găzduirea Unstructured pe un VPS păstrează documentele sensibile în cadrul propriei infrastructuri, oferind în același timp aceleași capabilități de extragere utilizate în sistemele RAG de producție. Se integrează cu LangChain, LlamaIndex și cu baze de date vectoriale majore, făcându-l un strat de ingestie a documentelor plug-and-play pentru orice aplicație AI.
Funcționalități cheie ale Unstructured
Extracție multi-format
Procesează PDF-uri, Word, Excel, PowerPoint, imagini, HTML și formate de email printr-un singur endpoint API consistent.
RAG pipeline pregătit
Ieșirile sunt structurate pentru ingestie directă în baze de date vectoriale precum Weaviate, Pinecone și Chroma pentru retrieval-augmented generation.
Integrare LangChain
Încărcătoarele native LangChain și LlamaIndex transformă Unstructured într-o sursă de documente ușor de integrat pentru orice cadru de aplicații AI.
Extracția tabelelor
Extrage cu precizie tabele din PDF-uri și documente Word, păstrând structura pentru sarcini ulterioare de procesare a datelor.
Confidențialitate locală
Rulând pe propriul tău VPS te asiguri că documentele sensibile nu părăsesc niciodată infrastructura ta în timpul procesului de extracție.
De ce să rulezi Unstructured pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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