Coder este platforma open-source lider pentru medii de dezvoltare cloud auto-găzduite, utilizată de organizațiile de inginerie pentru a standardiza, securiza și scala infrastructura lor de dezvoltare. Echipele de platformă definesc spațiile de lucru ca șabloane Terraform — specificând IDE-ul, dependențele, alocarea resurselor și accesul la rețea — iar dezvoltatorii lansează medii consistente, gata de codare, în câteva minute, în loc să petreacă zile întregi cu configurarea locală.

Auto-găzduirea Coder pe VPS-ul tău înseamnă că codul sursă și credențialele nu părăsesc niciodată infrastructura ta, îndeplinind cerințe stricte de securitate și conformitate. Integrarea socket-ului Docker permite Coder să provizioneze spații de lucru bazate pe containere direct pe gazdă, oferind fiecărui dezvoltator medii izolate susținute de puterea de calcul a VPS-ului tău, în timp ce tu păstrezi controlul centralizat asupra resurselor, jurnalelor de audit și politicilor de acces.