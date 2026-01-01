Instalare Coder cu un singur click.
Platformă open-source pentru provisionarea mediilor de dezvoltare cloud auto-găzduite din șabloane Terraform pe propria ta infrastructură.
Alege un plan VPS pentru Coder
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Coder
Coder este platforma open-source lider pentru medii de dezvoltare cloud auto-găzduite, utilizată de organizațiile de inginerie pentru a standardiza, securiza și scala infrastructura lor de dezvoltare. Echipele de platformă definesc spațiile de lucru ca șabloane Terraform — specificând IDE-ul, dependențele, alocarea resurselor și accesul la rețea — iar dezvoltatorii lansează medii consistente, gata de codare, în câteva minute, în loc să petreacă zile întregi cu configurarea locală.
Auto-găzduirea Coder pe VPS-ul tău înseamnă că codul sursă și credențialele nu părăsesc niciodată infrastructura ta, îndeplinind cerințe stricte de securitate și conformitate. Integrarea socket-ului Docker permite Coder să provizioneze spații de lucru bazate pe containere direct pe gazdă, oferind fiecărui dezvoltator medii izolate susținute de puterea de calcul a VPS-ului tău, în timp ce tu păstrezi controlul centralizat asupra resurselor, jurnalelor de audit și politicilor de acces.
Funcționalități cheie ale Coder
Șabloane de spațiu de lucru Terraform
Definește medii de dezvoltare reproductibile ca și cod și asigură spații de lucru consistente pentru fiecare dezvoltator cu un singur click.
Orice IDE acceptat
Dezvoltatorii se conectează utilizând VS Code, JetBrains sau editori bazați pe browser prin SSH, fără a-și schimba fluxul de lucru preferat.
Pornire automată și oprire automată
Spațiile de lucru pornesc automat la accesare și se opresc conform unui program, reducând consumul de resurse inactive și costurile de infrastructură.
SSO și jurnalizare audit
Integrează cu OIDC, GitHub sau furnizori de identitate pentru întreprinderi și menține jurnale de audit complete pentru securitate și conformitate.
Cote de resurse
Setează limite de CPU și memorie per utilizator pentru a preveni ca spațiile de lucru necontrolate să consume toate resursele VPS disponibile.
De ce să rulezi Coder pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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