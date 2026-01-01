Reducere de până la 69% pentru bknd

Implementează bknd printr-o instalare cu un singur click.

Alternativă ușoară la Firebase, care integrează bază de date, autentificare, media și interfață de administrare într-un singur backend auto-găzduit.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  /lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează bknd printr-o instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99 
5,49  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99 
7,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99 
10,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99 
21,99  /lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu bknd

bknd este un sistem backend open-source care integrează modelarea datelor, autentificarea, gestionarea media și primitivele de flux de lucru într-un singur serviciu ușor, cu o interfață de administrare integrată. Construit pe Standarde Web, mai degrabă decât pe un singur runtime, rulează oriunde, de la Node și Bun la Cloudflare Workers, Vercel și Deno Deploy, cu acces bazat pe adaptoare la SQLite, LibSQL sau Postgres, fără a impune abstracții peste driverul tău de bază de date.

Auto-găzduirea bknd pe propriul tău VPS înlocuiește platformele BaaS blocate de furnizor, cum ar fi Firebase sau Supabase, cu un backend portabil pe care îl deții în totalitate. Nu există taxe per cerere, limite de rânduri și prețuri surpriză pe măsură ce proiectul tău crește de la prototip la producție.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale bknd

Modelare vizuală a datelor

Definește entități, câmpuri și relații prin interfața de administrare și obține puncte finale REST instantanee plus un SDK TypeScript tipizat pentru fiecare colecție.

Autentificare încorporată

Email și autentificare cu parolă, token-uri JWT, roluri și permisiuni vin la pachet, înlocuind serviciile de identitate terțe pentru majoritatea aplicațiilor.

Gestionare Media integrată

Încarcă, stochează și servește fișiere local sau prin furnizori compatibili S3 precum R2, Tigris și Minio, fără a adăuga o stivă de stocare separată.

Automatizarea fluxului de lucru

Creează fluxuri în mai mulți pași care reacționează la modificările datelor, programează sarcini și apelează API-uri externe direct din același backend care alimentează aplicația ta.

Framework adaptoare

Adaptori pentru Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda și multe altele îți permit să integrezi aceeași instanță bknd într-un proiect front-end existent.

De ce să rulezi bknd pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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