Implementează bknd printr-o instalare cu un singur click.
Alternativă ușoară la Firebase, care integrează bază de date, autentificare, media și interfață de administrare într-un singur backend auto-găzduit.
Alege un plan VPS pentru bknd
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu bknd
bknd este un sistem backend open-source care integrează modelarea datelor, autentificarea, gestionarea media și primitivele de flux de lucru într-un singur serviciu ușor, cu o interfață de administrare integrată. Construit pe Standarde Web, mai degrabă decât pe un singur runtime, rulează oriunde, de la Node și Bun la Cloudflare Workers, Vercel și Deno Deploy, cu acces bazat pe adaptoare la SQLite, LibSQL sau Postgres, fără a impune abstracții peste driverul tău de bază de date.
Auto-găzduirea bknd pe propriul tău VPS înlocuiește platformele BaaS blocate de furnizor, cum ar fi Firebase sau Supabase, cu un backend portabil pe care îl deții în totalitate. Nu există taxe per cerere, limite de rânduri și prețuri surpriză pe măsură ce proiectul tău crește de la prototip la producție.
Funcționalități cheie ale bknd
Modelare vizuală a datelor
Definește entități, câmpuri și relații prin interfața de administrare și obține puncte finale REST instantanee plus un SDK TypeScript tipizat pentru fiecare colecție.
Autentificare încorporată
Email și autentificare cu parolă, token-uri JWT, roluri și permisiuni vin la pachet, înlocuind serviciile de identitate terțe pentru majoritatea aplicațiilor.
Gestionare Media integrată
Încarcă, stochează și servește fișiere local sau prin furnizori compatibili S3 precum R2, Tigris și Minio, fără a adăuga o stivă de stocare separată.
Automatizarea fluxului de lucru
Creează fluxuri în mai mulți pași care reacționează la modificările datelor, programează sarcini și apelează API-uri externe direct din același backend care alimentează aplicația ta.
Framework adaptoare
Adaptori pentru Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda și multe altele îți permit să integrezi aceeași instanță bknd într-un proiect front-end existent.
De ce să rulezi bknd pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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