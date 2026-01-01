bknd este un sistem backend open-source care integrează modelarea datelor, autentificarea, gestionarea media și primitivele de flux de lucru într-un singur serviciu ușor, cu o interfață de administrare integrată. Construit pe Standarde Web, mai degrabă decât pe un singur runtime, rulează oriunde, de la Node și Bun la Cloudflare Workers, Vercel și Deno Deploy, cu acces bazat pe adaptoare la SQLite, LibSQL sau Postgres, fără a impune abstracții peste driverul tău de bază de date.

Auto-găzduirea bknd pe propriul tău VPS înlocuiește platformele BaaS blocate de furnizor, cum ar fi Firebase sau Supabase, cu un backend portabil pe care îl deții în totalitate. Nu există taxe per cerere, limite de rânduri și prețuri surpriză pe măsură ce proiectul tău crește de la prototip la producție.