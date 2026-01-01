Instalează Fider cu un singur click.
Platformă open-source pentru colectarea feedback-ului clienților și a cererilor de funcționalități, organizarea voturilor comunității și gestionarea transparentă a foilor de parcurs ale produselor.
Alege un plan VPS pentru Fider
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Fider
Fider este o platformă open-source de feedback care face legătura între echipele de produs și utilizatorii lor. Portalul său public de vot le permite utilizatorilor să trimită idei, să voteze cererile existente și să se implice în discuții — asigurând că cele mai valoroase funcționalități sunt prioritizate primele. Echipele pot actualiza statusurile, comunica deciziile privind roadmap-ul și să-și mențină comunitatea informată pe tot parcursul ciclului de dezvoltare.
Auto-găzduirea Fider pe VPS-ul tău menține toate datele de feedback și ale utilizatorilor sub controlul tău, elimină tarifele per utilizator de la alternativele găzduite și îți permite să personalizezi branding-ul și autentificarea pentru a se potrivi cu identitatea produsului tău.
Funcționalități cheie ale Fider
Votul comunității
Utilizatorii votează cererile de funcționalități, astfel încât echipele de produs să poată prioritiza obiectiv ce să construiască în continuare, pe baza cererii reale, mai degrabă decât pe vocile cele mai zgomotoase.
Urmărire stare
Atribuie statusuri — planificat, început, finalizat, refuzat — pentru a menține comunitatea informată despre progresul fiecărei sugestii.
Autentificare flexibilă
Suportă opțiuni de conectare prin email, OAuth și SSO, pentru ca utilizatorii să se poată implica cu un efort minim, mărind ratele de trimitere și de vot.
Personalizat Branding
Logo-urile configurabile, culorile și suportul pentru domenii personalizate îți permit să prezinți portalul de feedback ca o extensie perfectă a propriului tău produs.
Notificări email
Notificările automate mențin utilizatorii implicați, alertându-i atunci când sugestiile lor primesc voturi, comentarii sau actualizări de stare.
De ce să rulezi Fider pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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