Instalează Firefox printr-o instalare cu un singur click.
Browser Firefox cu auto-găzduire accesibil de pe orice dispozitiv printr-o interfață web, cu bookmarkuri, extensii și setări persistente.
Alege un plan VPS pentru Firefox
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Firefox
Firefox în Docker rulează un browser complet pe VPS-ul tău și îl transmite în flux către orice browser web modern printr-o interfață grafică bazată pe web. Acest lucru îți oferă un mediu de navigare izolat care îți protejează dispozitivele locale, maschează adresa ta IP de acasă și îți permite să menții un profil de navigare consistent — complet cu marcaje, parole și extensii — accesibil de oriunde din lume.
Auto-găzduirea Firefox pe VPS-ul tău înseamnă că sesiunile tale de navigare nu sunt niciodată procesate printr-un serviciu comercial de desktop la distanță, oferind cercetătorilor în securitate, utilizatorilor conștienți de confidențialitate și echipelor la distanță un browser privat, mereu disponibil, sub propriul lor control.
Funcționalități cheie ale Firefox
Mediu de navigare izolat
Navighează de pe IP-ul VPS-ului în loc de conexiunea ta locală, protejându-ți sistemul local de amenințările web și mascându-ți adresa de acasă.
Profil persistent
Marcajele, istoricul, parolele și extensiile instalate supraviețuiesc repornirilor containerului, oferindu-ți o experiență de navigare consistentă de fiecare dată.
Acces de pe orice dispozitiv
Deschide sesiunea browserului tău în orice browser web modern — nu este necesară instalarea de software sau a unui client VNC pe dispozitivul de acces.
Suport extensii
Instalează orice extensie Firefox, inclusiv blocante de reclame, manageri de parole și instrumente de confidențialitate, exact așa cum ai face pe o instalare locală de Firefox.
Streaming audio
Audio web este activat implicit, astfel încât poți reda conținut media, viziona videoclipuri și utiliza aplicații vocale bazate pe web prin sesiunea la distanță.
De ce să rulezi Firefox pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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