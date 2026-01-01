Instalează Gogs cu un singur click.
Serviciu Git auto-găzduit simplu, scris în Go — ușor, rapid și simplu de rulat pe orice server.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Gogs
Gogs (Go Git Service) este un serviciu Git cu auto-găzduire, construit pentru simplitate și utilizare minimă a resurselor. Scris în Go, oferă gestionarea depozitelor, urmărirea problemelor, suport wiki și organizarea echipei printr-o interfață web curată și rulează eficient chiar și pe instanțe VPS mici.
Auto-găzduirea Gogs îți păstrează codul sursă pe infrastructura pe care o deții, fără taxe per utilizator și fără dependență de platforme de găzduire externe. Această implementare asociază Gogs cu PostgreSQL pentru stocarea fiabilă a datelor și include redirecționarea portului SSH pentru fluxurile de lucru standard Git push și pull.
Funcționalități cheie ale Gogs
Găzduire depozit Git
Gestionare completă a depozitului cu navigare prin ramuri, istoricul commit-urilor și fluxuri de lucru pentru cereri de îmbinare într-o interfață web simplă.
Urmărirea problemelor
Urmăritorul de probleme încorporat, cu etichete, etape și atribuire, menține munca la proiect organizată alături de cod.
Acces Git SSH și HTTPS
Dezvoltatorii fac push și pull prin SSH sau HTTPS folosind clienți Git standard, fără modificări ale fluxului de lucru.
Minimă utilizare a resurselor
Gogs rulează pe hardware cu specificații reduse, făcându-l o alegere practică de găzduire Git pentru servere mici și laboratoare de acasă.
Integrări Webhook
Suportul webhook declanșează sisteme CI/CD și servicii externe la evenimente de push pentru pipeline-uri automate de construire și implementare.
De ce să rulezi Gogs pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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