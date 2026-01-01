Instalează GreptimeDB cu instalare printr-un singur click.
Bază de date open-source unificată de observabilitate pentru metrici, jurnale și urme, cu SQL și PromQL pe un singur motor.
Alege un plan VPS pentru GreptimeDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GreptimeDB
GreptimeDB este o bază de date de observabilitate open-source, construită în Rust, care stochează metrici, loguri și urme ca evenimente extinse într-un singur motor columnar. O singură bază de date înlocuiește trio-ul tipic Prometheus, Loki și Elasticsearch, permițându-ți să faci JOIN între semnale în SQL și să servești tablouri de bord, alerte și agenți AI dintr-un singur backend în loc de trei.
Găzduirea proprie a GreptimeDB pe propriul tău VPS menține telemetria de cardinalitate ridicată sub controlul tău, fără facturare SaaS per punct de date, iar aceeași instanță vorbește protocolul de scriere la distanță Prometheus, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL și InfluxDB line protocol — astfel încât colectorii și tablourile de bord existente se conectează fără rescrieri.
Funcționalități cheie ale GreptimeDB
Model de date unificat
Stochează metrici, jurnale și urme ca evenimente largi cu marcaj temporal într-un singur motor columnar și unește semnalele cu SQL simplu.
SQL și PromQL
Interoghează aceleași date cu SQL pentru analiză și PromQL pentru regulile de alertare Grafana — nu este necesar un strat de interogare separat sau un nivel de traducere.
Nativ OpenTelemetry
Ingerează OTLP pentru metrici, jurnale și urme direct, fără sidecar-uri de export sau SDK-uri specifice furnizorului între serviciile tale și baza de date.
Suport extins de protocol
Acceptă Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push și clienți MySQL sau PostgreSQL pe aceeași instanță pentru migrații directe.
Panou de bord web încorporat
Explorează tabele, rulează interogări SQL și PromQL și inspectează starea clusterului dintr-o interfață web încorporată, fără a instala un frontend separat.
Object storage gata
Configurează S3, GCS sau Azure Blob ca stocare principală cu un cache pe disc local pentru a reduce costul de reținere pe termen lung pentru telemetria de volum mare.
De ce să rulezi GreptimeDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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