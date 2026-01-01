Karaoke Eternal este o platformă de petrecere karaoke complet auto-găzduită, care transformă orice ecran într-un afișaj karaoke. Oaspeții se alătură unei camere scanând un cod QR și pun melodii în coadă direct din browserul lor mobil — nu este necesară instalarea unei aplicații. Gazda controlează redarea din orice browser, în timp ce mai multe camere independente îți permit să rulezi sesiuni simultane cu cozi separate.

Formatele acceptate includ piese MP3+G cu versuri CDG, MP3+G arhivate, videoclipuri karaoke MP4 și vizualizări WebGL pentru piese fără versuri. Media și setările sunt stocate într-o bază de date SQLite încorporată, fără a fi necesar un serviciu de bază de date extern. Configurarea inițială a administratorului se finalizează la primul acces prin interfața web. Auto-găzduirea pe VPS-ul tău menține biblioteca ta de karaoke privată și întotdeauna disponibilă ori de câte ori începe o petrecere.