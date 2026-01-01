Implementează Karaoke Eternal printr-o instalare cu un singur click.
Platformă de petrecere karaoke auto-găzduită unde invitații adaugă melodii în coadă de pe browserele lor mobile folosind coduri QR.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Karaoke Eternal
Karaoke Eternal este o platformă de petrecere karaoke complet auto-găzduită, care transformă orice ecran într-un afișaj karaoke. Oaspeții se alătură unei camere scanând un cod QR și pun melodii în coadă direct din browserul lor mobil — nu este necesară instalarea unei aplicații. Gazda controlează redarea din orice browser, în timp ce mai multe camere independente îți permit să rulezi sesiuni simultane cu cozi separate.
Formatele acceptate includ piese MP3+G cu versuri CDG, MP3+G arhivate, videoclipuri karaoke MP4 și vizualizări WebGL pentru piese fără versuri. Media și setările sunt stocate într-o bază de date SQLite încorporată, fără a fi necesar un serviciu de bază de date extern. Configurarea inițială a administratorului se finalizează la primul acces prin interfața web. Auto-găzduirea pe VPS-ul tău menține biblioteca ta de karaoke privată și întotdeauna disponibilă ori de câte ori începe o petrecere.
Funcționalități cheie ale Karaoke Eternal
Coada de melodii mobilă
Oaspeții scanează un cod QR și adaugă melodii în coadă direct din browserul lor mobil — fără a descărca o aplicație sau a crea un cont.
Mai multe săli de petrecere
Rulează sesiuni de karaoke simultane în camere independente, fiecare cu propria coadă și player, ideal pentru locații mari sau evenimente.
Suport CDG și Video
Redă melodii MP3+G sincronizate cu CDG, videoclipuri karaoke MP4 și vizualizări WebGL pentru melodii fără suprapuneri de versuri.
Actualizări în direct ale cozii
Gazdele și invitații văd actualizarea cozii live în timp real pe toate dispozitivele conectate la aceeași cameră.
Nu este necesară nicio aplicație
Întreaga experiență de karaoke rulează în browser — invitații pun melodii la coadă, iar gazdele gestionează redarea fără a instala nimic.
De ce să rulezi Karaoke Eternal pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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