Reducere de până la 69% pentru Mixpost

Implementează Mixpost cu un singur click.

Platformă auto-găzduită de programare și gestionare a rețelelor sociale, construită ca o alternativă la Buffer, Hootsuite și alte instrumente comerciale de programare.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează Mixpost cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Mixpost

Mixpost este o platformă de programare și gestionare a rețelelor sociale, auto-găzduită, construită ca o alternativă gratuită la Buffer, Hootsuite și alte programe comerciale de programare a postărilor pe rețelele sociale. Permite agențiilor, specialiștilor în marketing și creatorilor individuali să planifice, să programeze și să publice conținut pe mai multe rețele sociale dintr-un singur calendar, fără taxe per cont, limite de postări sau cote de analiză. Interfața web curată oferă programare vizuală a conținutului, o bibliotecă media, șabloane de postări și randare de previzualizare per platformă.

Auto-găzduirea Mixpost pe VPS-ul tău păstrează fiecare postare, coadă programată, eveniment de analiză și cont social conectat în infrastructura ta, în loc să treacă printr-un SaaS terț care ar putea modifica prețurile sau impune limite de rată API.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Mixpost

Programare multiplatformă

Programează postări pe Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon și multe altele dintr-un calendar unificat cu previzualizare și personalizare pentru fiecare platformă.

Calendar drag-and-drop

Calendar vizual de conținut cu reprogramare prin drag-and-drop, categorii codificate pe culori și operațiuni în masă pentru organizarea campaniilor pe parcursul mai multor săptămâni.

Galerie media

Bibliotecă media încorporată cu încărcare de imagini și videoclipuri, detectare automată a formatului și active reutilizabile în postări și șabloane.

Spații de lucru multiple

Organizează conturile și campaniile în spații de lucru separate, cu permisiuni de utilizator per spațiu de lucru — perfect pentru agențiile care gestionează mulți clienți.

Fluxuri de aprobare

Cozile opționale de aprobare permit membrilor echipei să redacteze postări pentru revizuire înainte de a fi programate sau publicate, sprijinind fluxurile de lucru ale clienților agențiilor.

REST API

API REST complet permite integrări cu instrumente externe — generatoare de conținut, tablouri de bord analitice sau formulare de înregistrare personalizate care alimentează cozi.

De ce să rulezi Mixpost pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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