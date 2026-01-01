Implementează Mixpost cu un singur click.
Platformă auto-găzduită de programare și gestionare a rețelelor sociale, construită ca o alternativă la Buffer, Hootsuite și alte instrumente comerciale de programare.
Alege un plan VPS pentru Mixpost
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mixpost
Mixpost este o platformă de programare și gestionare a rețelelor sociale, auto-găzduită, construită ca o alternativă gratuită la Buffer, Hootsuite și alte programe comerciale de programare a postărilor pe rețelele sociale. Permite agențiilor, specialiștilor în marketing și creatorilor individuali să planifice, să programeze și să publice conținut pe mai multe rețele sociale dintr-un singur calendar, fără taxe per cont, limite de postări sau cote de analiză. Interfața web curată oferă programare vizuală a conținutului, o bibliotecă media, șabloane de postări și randare de previzualizare per platformă.
Auto-găzduirea Mixpost pe VPS-ul tău păstrează fiecare postare, coadă programată, eveniment de analiză și cont social conectat în infrastructura ta, în loc să treacă printr-un SaaS terț care ar putea modifica prețurile sau impune limite de rată API.
Funcționalități cheie ale Mixpost
Programare multiplatformă
Programează postări pe Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon și multe altele dintr-un calendar unificat cu previzualizare și personalizare pentru fiecare platformă.
Calendar drag-and-drop
Calendar vizual de conținut cu reprogramare prin drag-and-drop, categorii codificate pe culori și operațiuni în masă pentru organizarea campaniilor pe parcursul mai multor săptămâni.
Galerie media
Bibliotecă media încorporată cu încărcare de imagini și videoclipuri, detectare automată a formatului și active reutilizabile în postări și șabloane.
Spații de lucru multiple
Organizează conturile și campaniile în spații de lucru separate, cu permisiuni de utilizator per spațiu de lucru — perfect pentru agențiile care gestionează mulți clienți.
Fluxuri de aprobare
Cozile opționale de aprobare permit membrilor echipei să redacteze postări pentru revizuire înainte de a fi programate sau publicate, sprijinind fluxurile de lucru ale clienților agențiilor.
REST API
API REST complet permite integrări cu instrumente externe — generatoare de conținut, tablouri de bord analitice sau formulare de înregistrare personalizate care alimentează cozi.
De ce să rulezi Mixpost pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.